“بُنية التوجيه البصري المتقاربة” من جونيبر نتوركس تجعل حلم “التقارب البصري للحُزَم” واقعًا ملموسًا

بقلم: فراس أبو العدوس؛ مدير مبيعات هندسة النظم في شركة جونيبر نتوركس.



إن الاستثمار في تحديثات الشبكات يتطلب تحسينات تدريجية، كخفض طفيف في التكلفة لكل بت، ورفع الكفاءة الهامشية، على أن أحدًا لم يسمع بشيء يمكن أن يغيّر اقتصاديات النشاط التجاري تغييرًا جذريًا، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما يخطط له مقدّمو الخدمات السحابية ومقدمو الخدمات والمؤسسات الآن بالتزامن مع دخولنا حقبة ما بات يُعرف بـ “التقارب البصري لحزم البيانات”.

ثمّة عالم من الاحتمالات الجديدة ينتظرنا، في ضوء القدرة على ربط الخصائص البصرية المتناسقة من الجيل التالي في الشبكات المؤسسية، ربطًا مباشرًا بأجهزة التوجيه والتحويل الخاصة ببروتوكول الإنترنت، التي تسمى أيضًا IP over Dense Wavelength Division Multiplexing (بروتوكول الإنترنت عبر تقنية مضاعفة تقسيم الطول الموجي الكثيف) ويُشار إليه اختصارًا باسم (IPoDWDM).

تتيح روابط IP البصرية المتقاربة سعة نطاق قدرها 400G وأكثر إلى جميع أركان الوصول والتجميع في شبكات المترو والشبكات الطرفية والأساسية.

يدعم IPoDWDM أيضًا بنى الشبكات المتقاربة التي تستفيد من IP باعتباره أحد مستويات التحكم، لتحرير احتياطيات واسعة من اللامبدا الخاملة المخصصة تقليديًا لحماية الشبكات البصرية، ما يؤدي على الفور إلى تحرير مزيد من عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 50%.

كذلك يلغي الحاجة إلى أجهزة إرسال واستقبال DWDM خارجية للعديد من التطبيقات، مما يقلّل استهلاك الطاقة والمساحات والنفقات الرأسمالية، ويبسّط الإدارة ويقلّل التكلفة الكلية للاقتناء بأكثر من 45%، و هذه هي الأرقام التي تدفع بالقطاعات إلى إحداث التحوّل.

وعلى الجانب المتعلق بإدارة الشبكات الواسعة النطاق، فإن IPoDWDM يتيح فرصة لا تتكرر إلا مرّة كل جيل لوضع تصوّرات مبتكرة لاقتصاديات الأعمال، لذا فالسؤالان الوحيدان اللذان سيُطرحان هما “متى نبدأ” و”من هو أفضل من يقدّم المساعدة”، والجواب عن السؤالين بالترتيب فهو “الآن”، و”جونيبر نتوركس”.

لقد كشفت شركة “جونيبر نتوركس” اليوم عن بُنية التوجيه البصري المتقاربة (CORA)، التي تُعدّ حلًا شاملًا نقدّمه للاستفادة من ثورة IPoDWDM. تجمع بنية CORA بين الخصائص البصرية المعيارية القابلة للربط Juniper 400G ZR/ZR+/0-dBm ومجموعتنا المتقدمة من منصات التوجيه والتحويل المدعومة بسعة 400G، بالإضافة إلى الإدارة المبسَّطة متعددة المستويات، باستخدام الحلّ Juniper Paragon® Automation.

يمكن لبنية CORA مساعدة العملاء على تحرير عرض النطاق الترددي باتساع غير مسبوق في كل مكان. إن هذا النظام الفريد على وشك تغيير كل شيء كنا نظنّ بأننا نعرفه عن تصميم الشبكات والخدمات.

ثورة IPoDWDM:

CORA هي بنية IPoDWDM هندسية قابلة للتوسعة تتيح فوائد التقارب البصري على بروتوكول الإنترنت لأكثر حالات الاستخدام تطلّبًا. وتجمع CORA بين:

معمارية قابلة للتوسعة: إن بُنية Juniper Coherent Optics (JCO) 400G ZR/ZR القابلة للتوصيل تُفسِح المجال أمام قدرات شبكية جديدة وإمكانيات تصميم مبتكرة للخدمات. وباستخدام الجيل التالي من الخصائص البصرية في عامل الشكل القياسي QSFP-DD، يمكن للعملاء الجمع والمطابقة بين المكونات القابلة للربط لدعم معدّلات نقل ووصول مختلفة في بطاقة الخط نفسها، من دون التفريط بسعة المنصة. لقد جعلت تقنية CORA بروتوكول IPoDWDM فجأة خيارًا حقيقيًا لمجموعة أوسع بكثير من حالات استخدام شبكات المترو والشبكات الإقليمية والأساسية.

إن بُنية Juniper Coherent Optics (JCO) 400G ZR/ZR القابلة للتوصيل تُفسِح المجال أمام قدرات شبكية جديدة وإمكانيات تصميم مبتكرة للخدمات. وباستخدام الجيل التالي من الخصائص البصرية في عامل الشكل القياسي QSFP-DD، يمكن للعملاء الجمع والمطابقة بين المكونات القابلة للربط لدعم معدّلات نقل ووصول مختلفة في بطاقة الخط نفسها، من دون التفريط بسعة المنصة. لقد جعلت تقنية CORA بروتوكول IPoDWDM فجأة خيارًا حقيقيًا لمجموعة أوسع بكثير من حالات استخدام شبكات المترو والشبكات الإقليمية والأساسية. أنظمة مستدامة : مجموعة جونيبر الواسعة من أجهزة التوجيه والتحويل المزودة بسعة 400G تضع المعيار القياسي لرفع قدرة النظام وزيادة عمره. فمنصات ACX Series وMX Series وPTX Series وQFX Series من جونيبر تتصدر السوق في الابتكار على صعيدي الأجهزة والبرمجيات، إذ تحقق أداء أعلى في مساحات أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. إن ابتكاراتنا البصرية المستمرة تمكن العملاء من الاستفادة الكاملة من سعة النقل البالغة 400G اليوم، و800G والسعات الأعلى في المستقبل.

مجموعة جونيبر الواسعة من أجهزة التوجيه والتحويل المزودة بسعة 400G تضع المعيار القياسي لرفع قدرة النظام وزيادة عمره. فمنصات ACX Series وMX Series وPTX Series وQFX Series من جونيبر تتصدر السوق في الابتكار على صعيدي الأجهزة والبرمجيات، إذ تحقق أداء أعلى في مساحات أصغر وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. إن ابتكاراتنا البصرية المستمرة تمكن العملاء من الاستفادة الكاملة من سعة النقل البالغة 400G اليوم، و800G والسعات الأعلى في المستقبل. الأتمتة الذكية: يمكن أن تساعد مجموعة الأتمتة Paragon Automation Suite من جونيبر في تحقيق أقصى استفادة من تقنية التقارب البصري ufv بروتوكول الإنترنت، مع تبسيط العمليات الشبكية. وتستخدم منصة باراغون واجهات برمجية مفتوحة ومتوافقة مع المعايير للإدارة في حلول CORA، لأتمتة مجموعة متنوعة من العمليات الشبكية على امتداد دورة حياة النظام، وفي بيئات تشتمل على منصات من منتجين متعددين، وللتعامل مع أنظمة إدارة من أطراف خارجية، وإتاحة رؤية متعدّدة المستويات.

من خلال الجمع بين كل هذه الإمكانات في حل موحّد، نجد أن CORA تمنح العملاء المرونة اللازمة لتسريع عمليات التوظيف الشبكية للمكونات، وتسريع تقديم الخدمات الجديدة وتحقيق الإيرادات. وسيصبح بإمكان العملاء أيضًا خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون على امتداد الشبكة، وتبسيط العمليات على امتداد كل من نطاقات بروتوكول الإنترنت والنطاقات البصرية، وأتمتتها، فضلًا عن تلبية الطلب الكبير على النطاق الترددي أينما دعت الحاجة، وبتكلفة أقلّ بكثير.

تمكين حالات استخدام جديدة بـ CORA:

تتميز أجهزة +400G ZR القابلة للربط من جونيبر بخصائص توصيل بصري أقوى وخيارات للمرور عبر قنوات جديدة، ما يتيح خدمة أي شبكة مترو أو شبكة إقليمية أو مركزية بمسافات ومعدلات نقل متنوعة.

الجدير بالذكر أنه في عالم الاتصالات تُعرف شبكات المترو بأنها شبكات محلية تُستخدم لربط مراكز البيانات والأجهزة الأخرى داخل منطقة حضرية. تُبنى هذه الشبكات عادةً على كابلات الألياف الضوئية، مما يوفر سرعات نقل بيانات عالية جدًا.

تُعد شبكات المترو ضرورية لدعم التطبيقات التي تتطلب نقل بيانات كبير بسرعة، مثل: الحوسبة السحابية وتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. كما أنها تُستخدم لربط مراكز البيانات ببعضها لإنشاء شبكات سحابية إقليمية أو عالمية.

فعلى سبيل المثال: يمكن أن تدعم أجهزة +JCO400 ZR، وصلات شبكة مترو 400G DWDM لمسافة 500 كيلومتر، ووصلات 300G DWDM إقليمية لمسافة 900 كيلومتر، ووصلات 200G DWDM طويلة المدى لمسافة 2000 كيلومتر. وباستخدام الأجهزة البصرية OpenZR+ 0-dBm الجديدة ذات قدرة الإرسال العالية، يمكن للعملاء استخدام مقابس ربط متماسكة حتى في شبكات الألياف البصرية ذات الفوائد الكبيرة في الطاقة، كبنى ROADM التحتية التي تمتد لمئات الكيلومترات.

ونظرًا إلى أن هذه أجهزة بصرية مبنية على معايير محددة وقابلة لإعادة التهيئة، فمن الممكن أيضًا إعادة برمجتها لدعم المتطلبات الجديدة وحالات الاستخدام من دون الحاجة إلى إجراء إصلاحات واسعة.

كذلك فإن قدرة CORA على تقويض طبقات الشبكة ومستويات الإدارة التي انفصلت سابقًا، تسمح بالانتقال من مخططات الحماية القديمة إلى بنية الشبكة المتقاربة، ما يُعدّ إنجازًا بالغ الأهمية، نظرًا إلى أن شبكات النقل البصري التقليدية تحتفظ بعرض نطاق ترددي بصري بحماية نسبتها 1:1، ما يعني وجود نصف سعة WDM في حالة خمول. لكن التعامل مع مسألة الحماية عند طبقة الخدمات يتيح حماية حركة البيانات الحرجة باستخدام جزء ضئيل فقط من عرض النطاق الترددي.

خفض استهلاك الطاقة والتكاليف:

إن الجيل التالي من أجهزة الربط البصرية ليس سوى جزء واحد فقط من ثورة IPoDWDM؛ فتقنية CORA تعتمد أيضًا على أحدث ابتكارات ASIC والطاقة التكيّفية في أنظمة التوجيه من جونيبر، لتقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حتى مع زيادة السعة.

ويمكن الإشارة إلى أن أحدث منصات ACX وMX وPTX من جونيبر التي تقدّم تحسينات في كفاءة الطاقة بنسبة 77% و71% و59% على التوالي، مقارنة بالأجيال السابقة.

ومع ذلك، تأتي أكبر تحسينات الاستدامة من التخلّص من أجهزة الإرسال والاستقبال الخارجية، وما يصاحبها من استهلاك للطاقة وزيادة في البصمة الكربونية، وهي منافع تؤثر أيضًا في النتائج المتوخّاة. فحديثًا، أجرت جونيبر تحليلًا اقتصاديًا لمقارنة أحد استخدامات تقنية CORA (جهاز توجيه PTX باستخدام الخصائص البصرية المتناسقة من جونيبر) مع الاستخدام المعتمد على أجهزة الإرسال والاستقبال التقليدية، فاتضح أن عدم الحاجة إلى حيازة أجهزة الإرسال والاستقبال وصيانتها في نموذج CORA قد تُرجم إلى استهلاك طاقة أقلّ بنسبة 55%، ومساحة مشغولة أقلّ بنسبة 75%، وانبعاثات كربون أقلّ بنسبة 54%، مقارنةً بالبنية الشبكية التقليدية، عدا عن تكلفة اقتناء كلية أقلّ بنسبة 45% بشكل عام.

تبسيط العمليات:

العمليات التقليدية المنعزلة في المؤسسات المعتمدة على تقنية بروتوكول الإنترنت أو الألياف البصرية، كانت بحاجة إلى أدوات أتمتة متعدّدة الطبقات ومحايدة النطاق وتتسم بكونها أكثر كفاءة، فيما تتيح مزايا IP عبر DWDM. وتعمل تقنية CORA مع الحلّ Paragon Automation لتمكين مسؤولي الشبكات من اكتساب القدرة على الرؤية المتعددة الطبقات والحصول على واجهات محايدة النطاق في الشبكات المؤلفة من حلول من منتجين متعددين. يمكن للعملاء الاستفادة من الحلّ Paragon Automation كما يلي:

المراقبة النشطة والخاملة للشبكة المتعدّدة الطبقات وأداء تقديم الخدمة.

التحرّر من قيود المنتجين واستخدم برمجيات الإدارة ووحدات التحكّم وأدوات بُنية المرور المفضلة.

أتمتة عمليات دورة الحياة مثل: ضمان تركيب الجهاز وصمود الخصائص البصرية عبر IP وتحسين السعة.

إعادة التوجيه الاستباقي لحركة البيانات استجابةً لتراجع حالة الشبكة البصرية الأساسية، والاستفادة من مزايا القياس عن بُعد لجهاز الإرسال والاستقبال البصري قبل حدوث انقطاع في الخدمة.

لماذا جونيبر نتوركس مختلفة؟

تتيح تقنية CORA مزايا IPoDWDM، كالمرونة والاعتماد على المعايير، للشبكات على أرض الواقع، بفضل المزج بطريقة فريدة بين البُنية القابلة للتوسّع والأنظمة المستدامة والأتمتة الذكية، وهذا هو المتوقع من جونيبر. وبينما يحاول المنتجون الآخرون إبقاء العملاء “محبوسين” في منظومات بصرية محددة، تأتي جونيبر لتقدّم لهم الآتي: