جوجل تساعدك في حل مسائل الرياضيات والعلوم

أعلنت شركة جوجل إضافة وظائف جديدة لمساعدة الطلاب في تصور المشكلات الرياضية والعلمية الصعبة وحلها من خلال ميزة البحث.

وسلطت جوجل الضوء في تدوينة على مزاياها الحديثة لحل المعادلات الرياضية والمسائل الكلامية والحصول على مخططات تفاعلية ثلاثية الأبعاد للموضوعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقالت الشركة: “قد يكون من الصعب أحيانًا وصف ما تبحث عنه بالضبط، سواء كنت تتعمق في كتاب رياضيات أو تلجأ إلى البحث للحصول على المزيد من السياق حول مشكلة فيزيائية معقدة. يمكنك الآن من خلال المزايا الجديدة عبر البحث والعدسات تصور المفاهيم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومعرفة المعادلة التي يجب استخدامها عبر تصفحها بطريقة طبيعية وبديهية”.

وأصبح محرك بحث جوجل قادرًا على معالجة مشاكل الرياضيات المعقدة، مثل حساب التفاضل والتكامل وعلم المثلثات، إذ يتيح للمستخدمين حل أسئلة المعادلات أو التكاملات عبر كتابتها يدويًا أو إدماجها في الشريط النصي الموجود في الجهة العلوية أو التقاط صورة لتلك الأسئلة باستخدام العدسات من أجل الحصول على سلسلة من الإرشادات خطوة بخطوة تشرح كيفية حلها مع ظهور الإجابة في الجهة السفلية.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام العدسات لمشاركة السؤال المطروح دون الحاجة إلى كتابته إذا كان يتعلق بالهندسة، إذ توصي الشركة باستخدام العدسات لحل تلك المشكلات نظرًا إلى أنه يمكنهم الحصول على المخططات. ويعد تحميل صورة المعادلة الطريقة الفضلى نظرًا إلى صعوبة رسم الأشكال في شريط البحث.

ويمكنك الآن كتابة المسائل الكلامية لأسئلة الفيزياء، إذ يسلط بحث جوجل الضوء على القيم المعروفة وغير المعروفة، ومن ثم يعرض لك الصيغة الصحيحة لاستخدامها في تلك المعادلة المحددة.

وفي حال كنت بحاجة إلى معرفة متوسط تسارع راكب دراجة أثناء نزوله عبر تلة، فإن محرك البحث يخبرك بالصيغة الحركية المحددة المطلوبة.

كما أضافت جوجل النماذج التفاعلية الثلاثية الأبعاد لبعض مجالات العلوم، مثل الفيزياء والأحياء والكيمياء، وتتيح لك هذه النماذج تكبير الكائن، بالإضافة إلى تقديم تعريفات لما تنظر إليه.

وتدعي الشركة أن هذه النماذج التفاعلية الثلاثية الأبعاد تساعد في تصور المفاهيم المعقدة، إذ يمكن للمستخدم على سبيل المثال رؤية النموذج الثلاثي الأبعاد للميتوكندريون لرؤية الأغشية الداخلية أو الطيات.