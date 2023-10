انطلاق النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض غدًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ تنطلق يوم غدٍ الأربعاء، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بعنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”.

ويشارك في المنتدى، على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.

