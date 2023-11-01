إكس توقف ميزة النشر لجمهور محدد

ودعت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إكس ميزة Circles، مما جعل المستخدمين يشعرون بخيبة أمل ويتساءلون عن مستقبل المشاركات الخاصة.

وسمحت ميزة Circles للمستخدمين بنشر المنشورات بشكل حصري مع جمهور محدد، ووفرت الميزة تجربة تواصل اجتماعي حميمية تشبه قصص “الأصدقاء المقربين” في إنستاجرام.

وكانت الميزة تتيح للمستخدمين نشر تفاصيل خاصة مع جهور محدد من الأصدقاء بدلًا من نشرها لجميع المتابعين، مع أن مواطن الخلل في الميزة والأداء غير المتسق أدت إلى زوالها.

وواجهت الميزة مواطن الخلل التي أضرت بفعاليتها، وذلك بالرغم من وظيفتها الشاملة، إذ أبلغ المستخدمون في وقت مبكر من شهر فبراير عن وصول تغريدات Circles إلى جماهير غير مقصودة.

وظهرت هذه الأخطاء في شهر أبريل مرة أخرى، واعتذرت إكس، المعروفة آنذاك باسم تويتر، في شهر مايو عن الخطأ، مما يمثل لحظة نادرة من الشفافية للشركة.

واستمرت التناقضات مع الظهور المتقطع للافتة الخضراء التي تشير إلى منشور Circles، وغالبًا ما كانت المنشورات لا تبدو وكأنها منشورات Circles حتى عندما كانت التغريدات خاصة، وذلك بسبب أن اللافتة الخضراء لم تظهر إلا في بعض الوقت.

وأعرب أحد مستخدمي إكس عن أسفه لفقدان الميزة، إذ نشر منشورًا حصريًا مع المتزلج توني هوك، وذلك بفضل القدرة على إضافة غير المتابعين إلى تغريدات Circles دون موافقتهم.

وسلط هذا الأمر الضوء على القدرات الفريدة للميزة، حتى وسط عيوبها، إذ يمكنك إضافة الأشخاص الذين لا يتابعونك إلى التغريدة، دون أن يتمكنوا من إزالة أنفسهم.

في حين أعرب بعض المستخدمين عن القلق من أن المنشورات الخاصة قد تصبح علنية، بعد أن لم تعد الميزة موجودة. ولا يوجد في الوقت الحالي تقارير تفيد بتحول المنشورات الخاصة إلى عامة، مع أنه من الضروري توخي الحذر نظرًا إلى تاريخ إكس الحافل بالأخطاء غير المتوقعة.

وليس من الواضح سبب إيقاف إكس للميزة، التي ربما قد تعود بصفتها ميزة مدفوعة، مثل ميزة TweetDeck، التي تسمى الآن X Pro، مع أن المستخدمين قد يشعرون بالانزعاج إذا اضطروا إلى دفع الأموال لاستعادة المزايا التي اعتادوا الحصول عليها مجانًا.

ويعد إيقاف الميزة بمنزلة نهاية حقبة قصيرة تمكن فيها المستخدمون من نشر الأفكار بشكل حصري مع أصدقاء محددين.