أفضل الأكواب الذكية في عام 2023

تتوفر العديد من الأجهزة المنزلية الذكية التي تُسهل العديد من جوانب حياتنا، مثل: التلفاز الذكي، والأقفال الذكية، ومكبرات الصوت الذكية، وشاشات العرض الذكية، بالإضافة إلى أدوات المطبخ الذكية، كالمقلاة الهوائية الذكية، والأكواب الذكية، وغيرها الكثير.

تمتاز الأكواب الذكية بقدرتها على الاحتفاظ بالمشروبات الساخنة ضمن درجة الحرارة التي تحددها سابقًا، وتأتي هذه الأكواب بأحجام متعددة، ويأتي بعضها مع تطبيق خاص يُساعدك في ضبط درجة حرارة المشروبات بحسب تفضيلاتك.

فإذا كُنت من محبي المشروبات الساخنة وترغب في الحفاظ على درجة حرارتها طوال اليوم، يمكنك استخدام واحد من الأكواب الذكية التي سنذكرها فيما يلي:

1- كوب Ember الذكي:

يأتي كوب Ember الذكي بسعة قدرها 400 مل، وتدوم بطاريته لمدة تصل إلى 80 دقيقة، ويحافظ على درجة حرارة المشروبات ضمن درجة حرارة تتراوح بين 120 درجة فهرنهايت و 145 درجة فهرنهايت.

يمكنك ضبط درجة حرارة المشروبات بحسب رغبتك عبر تطبيق Ember، ويستشعر هذا الكوب الذكي وقت الاستخدام، إذ يفعّل الكوب وضع النوم عندما يكون فارغًا أو بعد مرور ساعتين دون تحريكه، ويبدأ بالعمل عندما يستشعر الحركة أو عند وضع سائل بداخله.

يتوفر كوب Ember بثمانية ألوان، منها: الأسود والأبيض والوردي والأحمر، ويُباع بسعر قدره 127 دولارًا.

2- كوب Thermojoe الذكي:

يتميز كوب Thermojoe الذكي بأنه مناسب للسفر والتنقل، كما أنه سهل الاستخدام، ولن تحتاج إلى أي تطبيق أو إعدادات معقدة للتحكم في درجة الحرارة، فهذا الكوب الذكي يأتي مع قاعدة تسخين يمكنك شحنها باستخدام كابل من نوع USB-C، ثم تثبيتها في الجزء السُفلي من الكوب، وضبط درجة الحرارة المطلوبة، وسيبدأ الكوب بتسخين المشروب إلى درجة الحرارة المطلوبة والحفاظ عليها طوال الوقت.

يتوفر كوب Thermojoe باللون الأزرق، ويُباع بسعر قدره 100 دولار.

3- كوب Nextmug:

يأتي كوب Nextmug الذكي بسعة قدرها 400 مل ويضم أزرار مادية للتحكم في درجة الحرارة. إذ يمكنك اختيار درجة التسخين المطلوبة من الخيارات المتوفرة، التي تشمل:

دافئ (Warm)، لتصل درجة حرارة المشروب إلى 130 درجة مئوية.

ساخن (Hot)، لتصل درجة حرارة المشروب إلى 140 درجة مئوية.

ساخن جدًا (Piping)، لتصل درجة حرارة المشروب إلى 150 درجة مئوية.

سيحافظ هذا الكوب الذكي على درجة حرارة المشروب ضمن الدرجة التي اخترتها لمدة تصل إلى أربع ساعات.

يتوفر كوب Nextmug بثمانية ألوان، منها: الأبيض والأسود والأزرق، ويُباع بسعر قدره 100 دولار.

4- كوب Vsitoo S3 الذكي:

يمكنك التحكم في درجة حرارة المشروبات داخل الكوب الذكي Vsitoo S3 بطريقتين، إذ يمكنك ضبط درجة الحرارة مباشرة باستخدام الأزرار الموجودة على الكوب التي تعمل باللمس، أو عبر تطبيق VSITOO الذي يمكنك تثبيته في هاتفك.

وباستخدام التطبيق أو أزرار التحكم في درجة الحرارة، ستتمكن من ضبط درجة حرارة المشروبات داخل الكوب بين 95 درجة مئوية و 145 درجة مئوية، وسيحافظ الكوب على درجة حرارة المشروب لفترة زمنية تتراوح بين أربع وثماني ساعات.

يتوفر كوب Vsitoo S3 بلونين، وهما: الأبيض، والأسود، ويُباع بسعر قدره 100 دولار.

5- كوب Apekx:

يأتي كوب Apekx بسعة قدرها 380 مل، ويأتي مع غطاء وقاعدة تسخين، وعند وضع الكوب على القاعدة سترتفع درجة حرارة المشروب لتصل إلى 113 درجة مئوية وسيحافظ الكوب على درجة الحرارة نفسها طوال اليوم، ولا توجد خيارات أخرى لضبط درجات الحرارة أو تطبيق خاص.

يتوفر كوب Apekx باللون الأزرق، ويُباع بسعر قدره 33 دولارًا.