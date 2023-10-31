واتساب تختبر خاصية “الملف الشخصي البديل” .. عاجل

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب خاصية جديدة من أجل دعم أمان وخصوصية المستخدمين، وتطلق عليها اسم “الملف الشخصي البديل Alternate Profile”.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب في منصة أندرويد، وهي تتيح للمستخدمين إخفاء معلوماتهم الشخصية عن الغرباء.

وستكون ميزة الملف الشخصي البديل الجديدة متاحة في شاشة إعدادات الخصوصية الخاصة بصورة الملف الشخصي، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء صورة واسم مختلفين يكونان مرئيين لجهات الاتصال التي لا يمنحها المستخدم صلاحية الاطلاع على معلومات ملفه الشخصي الأساسي.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت جهات الاتصال فقط هي المسموح لها رؤية صورة الملف الشخصي، فهذا يعني أن الأشخاص خارج قائمة جهات الاتصال لن يتمكنوا من رؤيتها ولكن سيكون بمقدورهم رؤية صورة واسم الملف الشخصي البديل.

وتضيف هذه الخاصية طبقة حماية جديدة على البيانات الشخصية للمستخدمين، عبر تخصيص ملف شخصي ثانٍ لجهات الاتصال غير المعروفة.

وسوف تكون تلك الميزة ذات أهمية أكبر عندما تمنح منصة واتساب كل مستخدم القدرة على إنشاء معرّف (اسم مستخدم Username) مميز خاص به.

ولا تزال ميزة الملف الشخصي البديل قيد التجربة، وسوف تكون مقتصرة لفترة زمنية على الإصدارات التجريبية لتطبيق واتساب قبل إتاحتها مستقبلًا لكافة المستخدمين.

وتأتي تلك الميزة ضمن مجموعة من مزايا الأمن والخصوصية التي تختبرها المنصة في الوقت الحالي، ومنها خاصية مفاتيح المرور Passkeys، وإضافة البريد الإلكتروني للحساب، وإخفاء عنوان الجهاز (آي بي IP) في أثناء إجراء المكالمات، وغيرها.