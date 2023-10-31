هواوي تكشف رسميًا عن هاتف نوفا 11 SE

كشفت شركة هواوي الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد نوفا 11 SE بتصميم مميز ومواصفات مقبولة تضع الهاتف في الفئة المتوسطة.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.67 إنشات من نوع أولد OLED مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ودقة +Full HD، كما تدعن الشاشة التدرج اللوني P3.

ويحمل هاتف هواوي نوفا 11 SE كاميرا خلفية ثلاثية؛ الأساسية منها بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة قياسها F/1.9، وكاميرا ثانية واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى ثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب. وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قياسها F/2.45.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعتي تخزين قدرهما 256 و 512 جيجابايت، كما يحمل بطارية بسعة 4500 ملي أمبير مع شاحن بقوة 66 واطًا يمكنه شحن البطارية على نحو سريع، علمًا بأن الهاتف يعمل بنظام تشغيل هارموني 4 أو إس من هواوي المبني على مشروع أندرويد المفتوح المصدر.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال، وبلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، مع حساس بصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة في جانب الهاتف.

وتطرح هواوي هاتف نوفا 11 SE بثلاثة ألوان: الأبيض والأسود والأخضر، وقد أتاحته للشراء في الأسواق الصينية بسعر يبدأ من نحو 275 دولارًا أمريكيًا، حيث يعد الهاتف نسخة أرخص ثمنًا مقارنةً بهاتف نوفا 11 الذي طرحته الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.