هاتف OPPO A79 5G الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة أوبو (Oppo) الصينية قبل عدّة أيام عن هاتفها الذكي الجديد Oppo A79 الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وهو من هواتف أندرويد ضمن الفئة الاقتصادية.

يمزج هاتف Oppo A79 بين جمال التصميم، والأداء الجيد ويُباع بسعر متوسط مما يجعله خيارًا مناسبًا لذوي الدخل المحدود.

وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف Oppo A79 5G الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف OPPO A79 5G بتصميم جميل وخفيف الوزن يتضمن في الجهة الخلفية إطارًا بارزًا مستطيل الشكل يحيط بعدسات الكاميرات الخلفية المرتبة رأسيًا، ويتوفر بلونين، هما: الأخضر (Glowing Green)، والأسود (Mystery Black). ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم لرذاذ الماء بحسب معيار IPX4، ويضم مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

يضم هاتف OPPO A79 5G شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 680 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف OPPO A79 5G كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرا الأساسية تقنية الذكاء الاصطناعي لمنحك صورًا مليئة بالتفاصيل، وذات ألوان واضحة، أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا بورتريه Portrait Camera، تُساعدك في التقاط صور بورتريه واضحة وتتضمن خلفية ضبابية مع التركيز في إظهار الموضوع الأساسي في مقدمة الصورة.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وتدعم خاصية HDR لمساعدتك في التقاط صور ذاتية (Selfie) واضحة بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OPPO A79 5G بمعالج (MediaTek Dimensity 6020) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2)، ويعمل بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم ColorOS 13.1.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 128 جيجابايت، ويدعم التوسعة في ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويمكن لهذا الهاتف تشغيل جميع التطبيقات بسلاسة وسرعة دون أي تأخير، وبفضل دعم التوسعة في مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية ستتمكن من تخزين جميع الصور والملفات دون أن تواجه مشكلة نفاد مساحة التخزين.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OPPO A79 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تدوم طاقة البطارية لمدة قدرها 14 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها ست ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

وفيما يتعلق بالشحن، فإن بطارية هذا الهاتف تدعم تقنية الشحن السريع (SUPERVOOC) بقدرة تبلغ 33 واطًا، وعند الشحن لمدة نصف ساعة ستصل نسبة طاقة البطارية إلى 51%.

السعر:

يُباع هاتف OPPO A79 5G بسعر قدره 240 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف OPPO A79 5G: