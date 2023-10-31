أصدرت شركة سامسونج هاتف Galaxy S23 FE بعد عدّة أشهر من إصدار سلسلة هواتف Galaxy S23 الرائدة التي تتضمن هاتف Galaxy S23، و +Galaxy S23 و Galaxy S23 Ultra.

يضم هاتف Galaxy S23 FE العديد من المزايا والمواصفات الجيدة ويُباع بسعر أقل من هاتف Galaxy S23، مما يجعل الكثيرين يفكرون في اختياره بدلًا من Galaxy S23، لكن قبل أن تختار أحدهما لا بد من تعرف جميع المواصفات التي يتمتع بها كلا الهاتفين.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy S23:

التصميم:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy S23 بالتصميم نفسه تقريبًا، وهو تصميم بسيط يضم في الجهة الخلفية ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا في الجهة اليُسرى العُلوية، وموجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا. ويمتاز كلا الهاتفين بمقاومة الماء والغبار بحسب تصنيف IP68 بحيث يتحملان الغمر في الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

يغطي الجهة الأمامية والخلفية في هاتف سامسونج Galaxy S23 زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والإطار مصنوع من الألمنيوم. أما في هاتف Galaxy S23 FE فيغطي الجهة الأمامية والخلفية زجاج من نوع (Gorilla Glass 5)، والإطار مصنوع من الألمنيوم أيضًا.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 بأربعة ألوان، وهي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي. ويتوفر هاتف Galaxy S23 FE بستة ألوان، وهي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine).

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10).

أما هاتف Galaxy S23 FE فيضم شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ 1450 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج (Exynos 2200) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

أما هاتف Galaxy S23 فهو يعمل بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هاتف Galaxy S23 FE بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

ويتوفر هاتف Galaxy S23 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 8 جيجابايت أيضًا، وبخيارين من سعة التخزين الداخلية، وهما: 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتفا سامسونج بنظام تشغيل أندرويد 13، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 FE فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف Galaxy S23 FE فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف، فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 800 دولار، ويُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 600 دولار.

أيهما تختار؟

مع أن كلا الجهازين يشتركان في العديد من المواصفات، هناك فرق كبير في السعر بينهما. وإذا كنت تتطلع إلى شراء هاتف للقيام بالمهام اليومية البسيطة مثل: إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات، وتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي والويب فإن هاتف S23 FE هو الخيار المناسب لك ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف S23 بمقدار يبلغ 200 دولار.

أما إذا كان السعر لا يُعدّ مشكلة بالنسبة لك، فاختر هاتف S23 فهو يعمل بمعالج قوي ومصمم خصوصًا لهواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة، ويضم نظام كاميرا يمتاز بكفاءة عالية.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و Galaxy S23: