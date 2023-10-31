ماسك قد يحضر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا

أفادت وكالة رويترز اليوم الاثنين نقلًا عن مسؤول حكومي بأنه من المتوقع أن يحضر رجل الأعمال والملياردير (إيلون ماسك) القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المقرر عقدها هذا الأسبوع في بريطانيا.

وتجمع بريطانيا ممثلين عن شركات الذكاء الاصطناعي، والقادة السياسيين، والخبراء في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لمناقشة ما يراه البعض مخاطر يشكلها الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف بناء إجماع دولي بشأن التطوير الآمن للتقنية.

ووفقًا لجدول الأعمال الخاص بالقمة، سيناقش زهاء 100 مشارك موضوعات تشمل التقدم غير المتوقع في الذكاء الاصطناعي، واحتمال أن يفقد البشر السيطرة عليه.

ومع أنه من المقرر أن يحضر العديد من زعماء العالم، مثل: نائبة الرئيس الأمريكي (كامالا هاريس)، ورئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين)، القمة، لم تُعلن بعد القائمة الكاملة للضيوف.

وقبل قليل، قال رئيس الوزراء البريطاني (ريشي سوناك) على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لماسك، إكس (تويتر سابقًا)، إنه سوف يلتقي الأخير ليلة الخميس على إكس، وذلك بعد قمة سلامة الذكاء الاصطناعي AI Safety Summit.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي عزمها استضافة أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي في (بلتشلي بارك)، موطن خبراء فك الشفرات الذين فككوا الشيفرة التي أنهت الحرب العالمية الثانية.

وقال (سوناك) حينئذ: «من أجل اغتنام الفرص الاستثنائية للذكاء الاصطناعي على نحو كامل، يجب علينا السيطرة على المخاطر ومعالجتها لضمان تطورها بأمان في السنوات المقبلة».

وتعد المملكة المتحدة موطنًا للعديد من الشركات الرائدة المشاركة في البحث والتطوير والإنتاج التجاري للذكاء الاصطناعي، ومن ذلك: شركة (ديب مايند) DeepMind، ومنصة الوسائط الرقمية (سينثاسيا) Synthesia التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام التقنية.