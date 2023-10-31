كل ما تريد معرفته عن حاسوب ماك بوك برو مع شرائح (إم3) الجديدة

أعلنت شركة آبل فجر اليوم الثلاثاء تشكيلة (ماك بوك برو) الجديدة التي تضم شرائح (إم3) M3 الجديدة تمامًا، وتشمل: (إم3) و(إم3 برو) و(إم3 ماكس).

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان إنه بفضل الجيل الجديد من بنية وحدة معالجة الرسومات والأداء الأسرع لوحدة المعالجة المركزية، تعزز شرائح (إم3) قوة أداء (ماك بوك برو) وتزوده بإمكانات جديدة متميزة.

وأضافت آبل أن مزايا (ماك بوك برو) الجديد ببمقاس 14 بوصة المزود بشريحة (إم3) لا تقتصر على المهام اليومية، بل تمتد لتشمل أداء استثنائيًا لمدة طويلة عند استخدام التطبيقات والألعاب الاحترافية. «وهو مثالي لتلبية احتياجات صنّاع المحتوى الطموحين والطلبة ورواد الأعمال»، وذلك بسعر يبدأ الآن من 1,599 دولارًا أمريكيًا.

ويقدم كل من طرازي (ماك بوك برو) ببمقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودين بشريحة (إم3 برو) مستوى أعلى من الأداء مع دعم إضافي للذاكرة الموحدة، وبذلك تصبح أكثر مهام العمل تطلبًا في متناول المستخدمين، مثل: المبرمجين، وصناع المحتوى، والباحثين.

وتُقدم أجهزة (ماك بوك برو) ببمقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بشريحة (إم3 ماكس) مستويات أداء وإمكانات تتخطى الحدود التقليدية للقدرات الحاسوبية. وبفضل القوة الجبارة لوحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية، مع دعم ذاكرة موحدة تصل حتى 128 جيجابايت، يقدم (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 ماكس) إمكانات مذهلة للأعمال والمهام المتعددة من خلال التطبيقات الاحترافية للمستخدمين، مثل: مبرمجي التعلم الآلي، وفناني الرسومات الثلاثية الأبعاد، ومصممي الفيديو. كما تتوفر طُرز (إم3 برو) و(إم3 ماكس) الآن باللون الأسود الفلكي، وهو طلاء خارجي رائع من الألومنيوم الداكن.

وتتميز جميع الطُرز بشاشة (ريتنا ليكويد إكس دي آي) Retina Liquid XDR بسطوع SDR أعلى بنسبة 20 في المئة، وكاميرا مدمجة بدقة 1080p، بالإضافة إلى نظام صوتي غامر للحواس مكون من ستة مكبرات، مع مجموعة كبيرة من خيارات الاتصال.

ومن خلال البطارية التي تدوم حتى 22 ساعة، تصبح هذه التشكيلة الخيار المثالي للمحترفين أينما كانوا، إذ تُقدم الأداء المميز نفسه سواء كانت متصلة بالكهرباء أ و مشغلةً بالبطارية، وبذلك يتمكن المستخدمون من إنجاز مهامهم من أي مكان. ويمكن للعملاء طلب (ماك بوك برو) الجديد بدايةً من اليوم، على أن يتوفر بالمتاجر اعتبارًا من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشارت آبل إلى أن شرائح (إم3) تواصل مسار الابتكار المذهل الذي بدأته شرائح (آبل سيليكون)، وتعد (إم3)، و(إم3 برو)، و(إم3 ماكس) شرائح الحواسيب الشخصية الأولى التي تُصمم باستخدام تقنية المعالجة بدقة 3 نانومتر الرائدة في المجال.

ومن خلال الجيل الجديد من أسرع وحدات معالجة الرسومات وأكثرها كفاءة، تقدم هذه الشرائح قفزة نوعية هائلة في بنية الرسومات لشرائح (آبل سيليكون)، وعلى نحو غير مسبوق.

وبفضل تقنية التخزين المؤقت الديناميكي المتطورة، تعمل وحدة معالجة الرسومات على تخصيص استخدام الذاكرة المحلية للجهاز في الوقت الفعلي بحيث تُستخدم المساحة المطلوبة فقط من الذاكرة لكل مهمة. وهذا بدوره يعزز استخدام وحدة معالجة الرسومات وأدائها على نحو مذهل يلائم أكثر التطبيقات والألعاب الاحترافية تطلبًا.

وتضيف وحدة معالجة الرسومات أيضًا مزايا عرض جديدة إلى شرائح (آبل سيليكون)، تشمل: تقنية تسريع رسم المجسمات بواسطة الأجهزة التي تزيد من كفاءة المعالجة الهندسية وقدراتها، مما يتيح الحصول على مشاهد أكثر تعقيدًا من الناحية البصرية. وللمرة الأولى، تتوفر تقنية تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة في ماك، لتتيح للألعاب تقديم ظلال وانعكاسات أدق لإضفاء أجواء أقرب للواقع.

جهاز (ماك بوك برو) ببمقاس 14 بوصة المزود بشريحة (إم3)

قالت آبل إن (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3) يُعدّ الحاسوب المحمول المثالي لأصحاب الأحلام الطموحة، سواءً أكانوا طلبة، أم أصحاب أعمال، أم موسيقيين، أو محرري فيديو طامحين.

يتميز (ماك بوك برو) ببمقاس 14 بوصة المزود بشريحة (إم3) بأداء أسرع حتى 60 في المئة من (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة المزود بشريحة (إم1)، وبفضل نظامه الحراري المتقدم، فإنه يستغل قدرات شريحة (إم3) بالكامل ليقدم أداءً معززًا باستمرار. وبسعر يبدأ من 1,599 دولارًا أمريكيًا، يُقدم الجهاز مستوى غير مسبوق من الأداء والقدرات بقيمة رائعة، وفقًا لآبل.

ويقدم (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3) المزايا التالية:

أداءً أسرع بنحو 7.4 مرات في برنامج تحرير الفيديو (فاينال كت برو) Final Cut Pro مقارنةً بجهاز (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة بمعالج Core i7، وأسرع حتى 60 في المئة من (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة المزود بشريحة (إم1).

تجميعًا أسرع للتعليمات البرمجية بنحو 3.7 مرات مقارنةً بجهاز (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة بمعالج Core i7، وأسرع حتى 40 في المئة من (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة المزود بشريحة (إم1).

أداءً لجداول البيانات في (مايكروسوفت إكسل) أسرع بنحو 3.5 مرات مقارنةً بجهاز (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة بمعالج Core i7، وأسرع حتى 40 في المئة من (ماك بوك برو) ببمقاس 13 بوصة المزود بشريحة (إم1).

أجهزة (ماك بوك برو) ببمقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بشريحة (إم3 برو)

قالت آبل إن (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 برو) يقدم أداءً أعلى بكثير للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إنجاز مهام أكثر تطلبًا، مثل: المبرمجين، وصناع المحتوى، والباحثين، وهذا بفضل ما يتمتع به من إمكانية دعم ذاكرة موحدة أكبر، وهو الآن يوفر أداء أسرع حتى 40 في المئة من الطراز ببمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 برو).

ويقدم (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 برو) المزايا التالية‏:

أداءً أسرع بنحو 3 مرات للمرشحات والوظائف في برنامج تحرير الصور (أدوبي فوتوشوب) Adobe Photoshop مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وأسرع حتى 40 في المئة من (ماك بوك برو) ببمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 برو).

أداءً أسرع بنحو 20 مرة في استدعاء قواعد تسلسل الحمض النووي في برنامج Oxford Nanopore MinKNOW مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وأسرع حتى 36 في المئة من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 برو).

أداءً أسرع بنحو 1.7 مرات لتعديل النصوص في (أدوبي بريمير برو) Adobe Premiere Pro مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة قائم على معالجات إنتل، وأسرع حتى 30 في المئة من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 برو).

أجهزة (ماك بوك برو) بمقاس 14 بوصة و16 بوصة المزودة بشريحة (إم3 ماكس)

يأتي (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 ماكس) بأداء وإمكانات مذهلة تناسب المستخدمين الذين لديهم مهام عالية التعقيد، مثل: مبرمجي التعلم الآلي، وفناني الرسومات الثلاثية الأبعاد، ومصممي الفيديو.

وقالت آبل إنه أسرع بنحو 2.5 مرات من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 ماكس)، وأسرع بنحو 11 مرة من أسرع طراز (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل. ويدعم الجهاز أيضًا ذاكرة موحدة حتى 128 جيجابايت، وبذلك يتيح لصناع المحتوى العمل بسهولة سواء على المشاريع الكبيرة والمعقدة، التي تشمل تطبيقات ومكونات إضافية احترافية، أو إنشاء عشرات الأفلام التي تتوفر لها مكتبات أوركسترا كاملة من الذاكرة على نحو فوري.

ويقدم (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 ماكس) المزايا التالية:

محاكاةً أسرع حتى 5.5 مرات للأنظمة الديناميكية في برنامج (ماث وركس ماتلاب) MathWorks MATLAB مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وحتى مرتين أسرع من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 ماكس).

أداء معالجة أسرع حتى 5.3 مرات في (ماكسون ردشيفت) Maxon Redshift مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وأسرع حتى 2.5 مرات من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 ماكس).

تقليلًا في التشويش أسرع حتى 2.7 مرات في (بلاك ماجيك دافينشي ريسولف إستديو) Blackmagic DaVinci Resolve Studio مقارنةً بأسرع (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وأسرع حتى 65 في المئة من (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة المزود بشريحة (إم1 ماكس).

الآن باللون الأسود الفلكي

وتتوفر طُرز (ماك بوك برو) المزودة بشرائح (إم3 برو) و(إم3 ماكس) باللون الأسود الفلكي، «وهو لون جديد رائع واحترافي بلا شك». ويتميز هذا الطلاء باستخدام المواد الكيميائية في العزل بالطريقة الأنودية لتقليل آثار بصمات الأصابع بدرجة كبيرة. وتتوفر أيضًا طُرز (إم3 برو) و(إم3 ماكس) باللون الفضي، ويتوفر (ماك بوك برو) بمقاس 14 بوصة المزود بشريحة (إم3) باللون الفضي، والرمادي الفلكي.

طفرة كبيرة للراغبين في الترقية

ويمثل (ماك بوك برو) الجديد ترقية استثنائية لأي مستخدم، وبالأخص إن لم يجرب الترقية من حواسيب ماك التي تحتوي معالجات إنتل من قبل.

وقالت آبل إنه بفضل شرائح (آبل سيليكون) الموفرة للطاقة، لن يصل صوت المراوح إلى آذان المستخدمين أبدًا مع أغلب المهام. ويضرب أيضًا عمر البطارية رقمًا قياسيًا مع ما يصل إلى 11 ساعة إضافية مقارنةً بأسرع طراز (ماك بوك برو) قائم على معالجات إنتل، وعلى عكس العديد من الحواسيب المحمولة، يقدم (ماك بوك برو) الأداء المذهل نفسه، سواء أكان متصلًا بالكهرباء أم يعمل بالبطارية.

ووفقًا لآبل، تُعد شاشة (ريتنا ليكويد إكس دي آر) أفضل شاشة للحواسيب المحمولة في العالم، مع سطوع مستمر بدرجة 1,000 شمعة في المتر المربع ودرجة سطوع قصوى قدرها 1,600 شمعة في المتر المربع لمحتوى (المجال الديناميكي العالي) HDR، علاوة على نسبة التباين الفائقة، والألوان الزاهية، وزاوية الرؤية الرائعة. ويُعرض محتوى SDR الآن بدرجة سطوع تصل حتى 600 شمعة في المتر المربع، بما يزيد على درجة السطوع السابقة بنسبة 20 في المئة.

نظام التشغيل (ماك أو إس سونوما) macOS Sonoma

قالت آبل إن نظام التشغيل (ماك أو إس سونوما) يزخر بالعديد من المزايا التي تجعل ماك مثاليًا للعمل واللعب. وبإمكان المستخدمين الآن وضع الأدوات مباشرةً على سطح المكتب، والتفاعل معها بضغطة زر واحدة، وكذلك الوصول إلى منظومة واسعة من أدوات هواتف آيفون على أجهزة ماك من خلال إمكانات مزايا الاستمرارية الفائقة.

وأصبحت مكالمات الفيديو الجماعية أكثر تفاعلًا مع مزايا لمساعدة المستخدمين على تقديم العروض من بعد، مثل: ميزة (تراكب مقدم العرض) التي تضع مقدم العرض أعلى المحتوى الذي يُشارك، وميزة ردود الفعل، التي تتيح تأثيرات فيديو يشغلها الإيماءات بجودة سينمائية.

وفي متصفح سفاري، تفصل الملفات التعريفية بين المواضيع والمشروعات المختلفة أثناء التصفح، وتمنح تطبيقات الويب وصولًا أسرع لمواقع المستخدم المفضلة. وتتوفر مجموعة من شاشات التوقف الجديدة المذهلة التي تعرض مقاطع فيديو بالحركة البطيئة لمواقع حول العالم.

ويعتمد (ماك أو إس سونوما) أيضًا على نحو كامل على قدرات شرائح (آبل سيليكون)، وبذلك يمنح المحترفين مزايا جديدة وقوية. ويتيح نمط الأداء العالي الجديد في ميزة مشاركة الشاشة إمكانية تفاعلية فائقة للوصول من بعد إلى جهاز ماك، وبذلك يتمكن المحترفون من العمل بأمان على أعلى المحتوى جودة أينما كانوا.

ويعمل نمط اللعب على منح الأولوية لمهام رسوم الغرافيك لتوفير معدلات مرتفعة للإطارات باستمرار وتقليل زمن الانتظار على نحو ملحوظ مع الملحقات اللاسلكية، ليتمكن المستخدمون من الاستمتاع أكثر بالألعاب الغامرة، مثل: Baldur’s Gate 3، وLies of P، وDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT.

أفضل للبيئة

قالت شركة آبل إن (ماك بوك برو) صُمم ليدوم طويلًا. فالهيكل مصنوع من سبيكة مخصصة تحتوي على ألومنيوم مُعاد تدويره بنسبة 100 في المئة ويتمتع بمتانة فائقة.

كما يتميز (ماك بوك برو) باستخدام عناصر أرضية مُعاد تدويرها بنسبة 100 في المئة في جميع القطع المغناطيسية، وقصدير وطلاء من الذهب مُعاد تدويرهما بنسبة 100 في المئة في العديد من لوحات الدوائر المطبوعة.

ويتميز (ماك بوك برو) أيضًا بخلوه من العديد من المواد الضارة مثل البيريليوم ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم والزئبق، وبالنسبة للتغليف، تأتي نسبة 100 في المئة من ألياف الخشب الخام المعاد تدويره من غابات مدارة على نحو مسؤول.

وتحقق آبل اليوم الحياد الكربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لأن تصبح بحلول عام 2030 محايدة كربونيًا عبر سلسلة التوريد الخاصة بعملية التصنيع بأكملها وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز آبل يُباع سيكون محايدًا كربونيًا، بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولًا إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوفر

بإمكان العملاء طلب (ماك بوك برو) الجديد ابتداءً من الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من موقع apple.com/store وفي تطبيق Apple Store في 27 دولة ومنطقة، تشمل الولايات المتحدة. وسيبدأ وصوله للعملاء وتوفره لدى متاجر Apple Store وموزعي آبل المعتمدين بداية من الثلاثاء الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يتوفر (ماك بوك برو) بمقاس 14 بوصة المزود بشريحة (إم3) بسعر يبدأ من 6,899 درهمًا إماراتيًا، وبسعر 6,499 درهمًا إماراتيًا للطلاب، كما يتوفر (ماك بوك برو) المزود بشريحة (إم3 برو) بسعر يبدأ من 8,499 درهمًا إماراتيًا، وبسعر 7,899 درهمًا إماراتيًا للطلاب، أما (ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة، فيبدأ سعره من 10,499 درهمًا إماراتيًا، و9,699 درهمًا إماراتيًا للطلاب.

وتتوفر المزيد من المواصفات التقنية، وخيارات الإعداد بحسب الطلب، والملحقات على apple.com/ae-ar/mac‏.

مع برنامج Apple Trade In، يمكن للعملاء أن يستبدلوا بالحاسوب الذي يقتنونه حاليًا ويحصلوا على رصيد لشراء ماك جديد. ويمكن للعملاء زيارة https://www.apple.com/shop/trade-in لمعرفة قيمة جهازهم.

ويمكن لكل عميل يشتري جهاز ماك من آبل الاستفادة من جلسة شخصية مجانية عبر الإنترنت مع أحد مختصي آبل، والحصول على خدمة إعداد منتجه في متاجر مختارة، ومن ذلك: المساعدة في نقل البيانات، والحصول على إرشادات تساعده في جعل ماك يعمل بالطريقة التي يريدها.