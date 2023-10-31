كل ما تريد معرفته عن حاسوب آيماك مع شريحة (إم3) الجديدة

أعلنت شركة آبل فجر اليوم الثلاثاء حاسوب (آيماك) iMac بمقاس 24 بوصة الجديد المزود بشريحة (إم3) التي وصفتها بالمذهلة، والتي قالت إنها تجعل «أفضل جهاز متكامل في العالم أقوى وأقدر».

وبفضل كفاءة شرائح (آبل سيليكون)، قالت آبل إن (آيماك) الجديد يقدم قفزة نوعية في الأداء، بتصميمه النحيف للغاية، ومجموعة ألوانه السبعة المفعمة بالحياة التي يعشقها المستخدمون.

وقالت آبل إن جهاز (آيماك) المزود بشريحة (إم3) أسرع بمقدار الضعف مقارنةً بالجيل السابق المزود بشريحة (إم1). وبالنسبة للمستخدمين الذين يُرقُّون من أجهزة (آيماك) القائمة على معالجات إنتل، فإن (آيماك) الجديد أسرع حتى 2.5 مرات من الطُرز بمقاس 27 بوصة الأكثر شعبية، كما أنه أسرع حتى 4 مرات من أقوى طراز بمقاس 21.5 بوصة.

ويتميز أيضًا بشاشة (ريتنا 4.5كي) Retina 4.5K الواسعة التي تضم 11.3 مليون بكسل وأكثر من مليار لون، ويوفر اتصالًا لاسلكيًا أسرع، وتجربة سلسة مع هواتف آيفون.

ومع الكاميرا والسماعات والميكروفونات الرائدة في فئتها ونظام التشغيل (ماك أو إس سونوما) macOS Sonoma، يصبح (آيماك) الجديد المزود بشريحة (إم3) أفضل من ذي قبل، ومثاليًا للجميع، مثل: الأُسر، والشركات الصغيرة، وصناع المحتوى الطامحين، والطلاب، ومحبي الألعاب. ويمكن للعملاء طلب (آيماك) الجديد ابتداءً من اليوم على أن يتوفر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

معزز بقوة شريحة (إم3)

قالت آبل إن شريحة (إم3) تنتقل بأداء أجهزة (آيماك) إلى مستويات غير مسبوقة، فهي تتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات حتى 10 نوى، ودعم ذاكرة موحدة حتى 24 جيجابايت.

وبذلك، أصبح (آيماك) أسرع بمقدار الضعف من الجيل السابق المزود بشريحة (إم1). وسيشعر المستخدمون بقوة شريحة (إم3) في كل ما يقومون به: من تعدد المهام عبر تطبيقات الإنتاجية اليومية، إلى استكشاف شغفهم الإبداعي أثناء تعديل الصور العالية الجودة أو مسارات الفيديو المتعددة بدقة 4K.

ومع الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات في شريحة (إم3)، يدعم (آيماك) تقنية تسريع رسم المجسمات وتتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة، مما يوفر دقة عليا في الإضاءة والانعكاسات والظلال ويمنح تجربة ألعاب أكثر واقعية ويجعل التصميم والإبداع الثلاثي الأبعاد أسرع. وبفضل المحرك العصبي مع 16 نواة وأحدث محرك للوسائط، يقدم (آيماك) أداءً مذهلًا للتعلم الآلي والفيديو.

ويقدم (آيماك) أداءً رائعًا للشركات الصغيرة، والطلاب، ومحبي الألعاب، والمستخدمين العاديين. وعند مقارنته بالجيل السابق من (آيماك) بمقاس 24 بوصة فهو يتميز بالتالي:

أداءً أسرع لمتصفح سفاري بنسبة 30 في المئة.

أداء أسرع لتطبيقات الإنتاجية، مثل: (مايكروسوفت إكسل) Microsoft Excel بنسبة 30 في المئة.

تحميلًا أسرع للألعاب مع معدلات للإطارات أسرع حتى 50 في المئة.

وسواء عند إنشاء المحتوى أو تحرير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي، تعتقد آبل إن (آيماك) مثالي لصناع المحتوى الطموحين. وعند مقارنته بالجيل السابق من (آيماك) بمقاس 24 بوصة، أصبح بإمكان صناع المحتوى:

تحرير حتى 12 مسارًا من الفيديو بدقة 4K وتشغيلها، أي أكثر بنحو 3 مرات من ذي قبل.

تضاعف سرعة إنشاء مشاريع الفيديو في تطبيقي (فاينال كت برو) Final Cut Pro و(أدوبي بريمير برو) Adobe Premiere Pro.

تضاعف سرعة معالجة الصور في تطبيقات، مثل: (أدوبي فوتوشوب) Adobe Photoshop.

الجهاز المكتبي المثالي للمستخدمين الذين يُرقُّون من معالجات إنتل ومستخدمي ماك الجدد

بالنسبة للمستخدمين الذين يُرقُّون من معالجات إنتل، يقدم (آيماك) المزود بشريحة (إم3) فرقًا هائلًا في الأداء والميزات، إذ سوف يتمتعون بأداء أسرع بنحو 4 مرات من أداء أقوى طراز من أجهزة (آيماك) بمقاس 21.5 بوصة، وأداء أسرع حتى مرتين عند مقارنته بطُرز (آيماك) بمقاس 27 بوصة الأكثر شعبية.

وقالت شركة إن المستخدمين سوف يعشقون شاشة (ريتنا 4.5كي) الغامرة بمقاس 24 بوصة التي تضم 11.3 مليون بكسل، وهي تتميز بمقاس ووضوح مثاليين لتكون بديلة لطُرز (4كي)، و(5كي) القائمة على معالجات إنتل، ولها تصميم أكثر تعددية في الاستخدامات. كما سيستفيد المستخدمون الذين يُرقُّون من الكاميرا، والسماعات والميكروفونات الرائدة في المجال، وتقنية (آبل سيليكون) المتطورة، مثل: المحرك العصبي، ومحرك الوسائط، وإمكانية استخدام ميزة بصمة الإصبع.

وسيستمتع عملاء (آيماك) الجدد بكل هذه المزايا وسيحصلون على أداء أسرع حتى 4 مرات من أداء أجهزة الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز المتكاملة بمقاس 24 بوصة الأكثر مبيعًا المزودة بأحدث معالج من فئة (إنتل كور آي7).

وتتميز شاشة (ريتنا 4.5كي) المذهلة باحتوائها على عدد أكثر من البكسلات بنحو 5 مرات عند مقارنتها بالحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز المتكاملة بمقاس 24 بوصة الأكثر مبيعًا. وبالإضافة إلى ذلك، يجعل مساعد نقل البيانات الشروع في استخدام ماك أمرًا في غاية السهولة، وتسّهل ميزات الاستمرارية على المستخدمين التنقل بسلاسة بين آيفون وأجهزة آبل الأخرى.

أفضل جهاز متكامل في العالم

قالت آبل (آيماك) إن يتميز بشاشة (ريتنا 4.5كي) رائدة في المجال، وأحدث اتصال لاسلكي، والكاميرا والسماعات والميكروفونات الأفضل في فئتها، وكل ذلك في تصميم نحيف جدًا، يجعله أفضل جهاز متكامل في العالم.

شاشة ريتنا واسعة: يتميز (آيماك) بمقاس 24 بوصة بشاشة (ريتنا 4.5كي) واسعة تضم 11.3 مليون بكسل، ومجموعة ألوان كبيرة P3‏، وأكثر من مليار لون، ودرجة سطوع 500 شمعة في المتر المربع. ويقدم (آيماك) تجربة رؤية ساطعة ونابضة بالحياة، سواء أكان المستخدمون يجهزون العروض التقديمية، أو يديرون أعمالهم الصغيرة، أو يحررون الصور، أو يشاهدون الأفلام والبرامج.

توصيلات متطورة: يدعم (آيماك) الآن شبكة (واي-فاي 6إي) Wi‑Fi 6E، التي تتيح سرعات تنزيل تصل حتى ضعف الجيل السابق، وتقنية البلوتوث 5.3، الذي يتيح للمستخدمين توصيل ملحقات البلوتوث. كما يضم أيضًا ما يصل إلى أربعة منافذ (يو إس بي-سي) USB-C، ومن ذلك: منفذا (ثندربولت) Thunderbolt لنقل البيانات بسرعة فائقة، ويدعم منفذ (إيثرنت جيجابت) Ethernet Gigabit معياري في طُرز محددة، وتوصيل شاشة بدقة (6كي).

الكاميرا والميكروفونات ومكبرات الصوت: بضمه كاميرا (فيس تايم) FaceTime بدقة 1080p وميكروفونات بجودة الاستوديوهات الاحترافية، يتيح (آيماك) تجربة مكالمات فيديو لا مثيل لها، تجعل المستخدمين يتألقون بالصوت والصورة حين تلقي المكالمات من المنزل أو العمل. ويتميز بنظام الصوت المكون من ستة مكبرات ويدعم ميزة الصوت المكاني عند تشغيل الموسيقى أو الفيديوهات بتنسيق (دولبي آتموس) Dolby Atmos ويجعلك تشعر وكأنك جالس في صالة السينما.

تصميم متميز: يضفي (آيماك) طابعًا مختلفًا أينما حل مع مجموعته المتنوعة من سبعة ألوان نابضة بالحياة. ويتوفر (آيماك) باللون الأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والوردي، والليلكي، والأزرق، والفضي، ويأتي مزودًا بخلفيات جديدة بلون الجهاز نفسه، وتصميم متكامل فائق النحافة لا يتجاوز سمكه 11.5 مم، تجده فقط في تصميمات (آبل سيليكون).

ملحقات ومستشعر بصمة الإصبع بلون الجهاز نفسه: يأتي (آيماك) بلوحة مفاتيح وفأرة ولوحة تعقب بلون الجهاز نفسه. ومع إمكانية اختيار لوحة مفاتيح ماجيك المزودة بميزة بصمة الإصبع، يمكن للمستخدمين فتح قفل الحاسوب واستخدام خدمة الدفع الإلكتروني (آبل باي) وتنزيل التطبيقات بسهولة وأمان. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة البصمة (تتش آي دي) Touch ID مع التبديل السريع بين المستخدمين، بحيث يستطيع العملاء الانتقال إلى حساب آخر بمسح بصمة الإصبع فقط.

يأتي (آيماك) بلوحة مفاتيح وفأرة ولوحة تعقب بلون الجهاز نفسه. ومع إمكانية اختيار لوحة مفاتيح ماجيك المزودة بميزة بصمة الإصبع، يمكن للمستخدمين فتح قفل الحاسوب واستخدام خدمة الدفع الإلكتروني (آبل باي) وتنزيل التطبيقات بسهولة وأمان. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة البصمة (تتش آي دي) Touch ID مع التبديل السريع بين المستخدمين، بحيث يستطيع العملاء الانتقال إلى حساب آخر بمسح بصمة الإصبع فقط. التكامل بشكل أفضل مع آيفون: مع ميزة الاستمرارية، يقدم (آيماك) تجربة سلسة مع آيفون وأجهزة آبل الأخرى على شاشة كبيرة وخلابة. إذ يمكن للمستخدمين إرسال رسالة أو الرد على مكالمة هاتفية مباشرة من (آيماك)، أو مسح مستند ضوئيًا باستخدام آيفون ومشاهدته فورًا على (آيماك). ومع الحافظة الشاملة، يمكنهم نسخ الفيديوهات والصور والنص بسهولة من تطبيق على آيفون ولصقها في تطبيق آخر أو على جهاز (آيماك) بالقرب منهم. عندما يجتمع مع آيفون، يقدم (آيماك) تجربة فريدة من نوعها.

نظام (ماك أو إس سونوما) يرتقي بتجربة (آيماك) إلى مستويات جديدة

قالت آبل إن نظام (ماك أو إس سونوما) يحمل معه مجموعة غنية من الميزات إلى أجهزة (آيماك)، تجعل العمل واللعب أقوى من ذي قبل. وتقدم الأدوات طريقة جديدة كليًا للتخصيص، حيث يمكن للمستخدمين الآن وضع الأدوات على سطح المكتب مباشرة والتفاعل معها بمجرد نقرة، ومع ميزة الاستمرارية، يمكنهم الوصول إلى مجموعة أدوات آيفون الواسعة من جهاز (آيماك).

وأصبحت مكالمات الفيديو الجماعية أكثر تفاعلًا مع الميزات الرائعة التي تساعد المستخدمين على تقديم العروض عن بعد، مثل ميزة «تراكب مقدم العرض» التي تضع مقدم العرض أعلى المحتوى الذي يُشارك، وميزة ردود الفعل، التي تتيح تأثيرات فيديو ماتعة بجودة سينمائية، تُشغَّل بالإيماءات.

وتأتي تحديثات مهمة إلى متصفح سفاري، لترتقي بتجربة تصفح الويب إلى مستوى جديد. وتفصل «الملفات التعريفية» بين المواضيع والمشروعات المختلفة أثناء التصفح، وتمنح تطبيقات الويب وصولًا أسرع لمواقع المستخدم المفضلة.

كما يأتي نظام التشغيل (ماك أو إس سونوما) مزودًا بمجموعة من شاشات التوقف الجديدة المذهلة التي تعرض مقاطع فيديو بالحركة البطيئة لمواقع حول العالم. وأصبح اللعب أمتع مع نمط اللعب، فهو يعطي الأولوية لمهام رسومات الغرافيك لتوفير معدلات إطارات فائقة باستمرار، ويخفض وقت الانتظار لعى نحو ملحوظ عند استخدام الملحقات اللاسلكية ليتمكن المستخدمون من اللعب بطريقة تغمر حواسهم أكثر مع ألعاب، مثل: Baldur’s Gate 3، وLies of P، وDEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT.

أفضل للبيئة

قالت آبل إن جهاز (آيماك) صُمم للحد من أثره على البيئة. إذ صمّم الحاسوب الجديد المزود بشريحة (إم3) باستخدام الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في الحامل، ومغناطيسات أرضية نادرة معاد تدويرها، ولحام القصدير المعاد تدويره في العديد من لوحات الدوائر المطبوعة.

ولأول مرة في (آيماك)، استُخدم الذهب المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة في طلاء العديد من لوحات الدوائر المطبوعة. كما أن (آيماك) خالٍ من العديد من المواد الضارة، مثل: البيريليوم، ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم الزئبق، وتأتي نسبة 100 في المئة من ألياف الخشب المستخدمة في مواد التغليف من غابات تُدار بصورة مسؤولة.

وتحقق آبل اليوم الحياد الكربوني في عملياتها حول العالم، وتخطط لأن تصبح بحلول عام 2030 محايدة كربونيًا عبر سلسلة التوريد الخاصة بعملية التصنيع بأكملها وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز آبل يُباع سيكون محايدًا كربونيًا، بدءًا من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولًا إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.

الأسعار والتوفر

يتوفر (آيماك) الجديد بمقاس 24 بوصة المزود بشريحة (إم3) للطلب اعتبارًا من يوم الاثنين 30 أكتوبر، من apple.com/store وفي تطبيق Apple Store في 27 دولة ومنطقة، تشمل الولايات المتحدة. وسيبدأ وصوله للعملاء وتوفره لدى متاجر Apple Store وموزعي آبل المعتمدين اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

تبدأ أسعار أجهزة (آيماك) المزودة بوحدة معالجة رسومات غرافيك ثمانية النوى من 5,499 درهمًا إماراتيًا، و 5,299 درهمًا إماراتيًا للأجهزة المخصصة للتعلّم وتتوفر باللون الأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والوردي، والليلكي، والأزرق والفضي. ويتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، وذاكرة موحدة 8 جيجابايت، وقرص (إس إس دي) SSD بسعة 256 جيجابايت، ومنفذي ثندربولت، ولوحة مفاتيح ماجيك، وماجيك ماوس.

تبدأ أسعار أجهزة (آيماك) المزودة بوحدة معالجة رسومات غرافيك مع 10 نوى من 6,339 درهمًا إماراتيًا، و5,899 درهمًا إماراتيًا للأجهزة المخصصة للتعلّم وتتوفر باللون الأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والوردي، والليلكي، والأزرق والفضي. ويأتي بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، وذاكرة موحدة 8 جيجابايت، وقرص SSD سعة 256 جيجابايت، ومنفذي ثندربولت، ومنفذي (يو إس بي 3) USB 3 إضافيين، ولوحة مفاتيح ماجيك مع ‏ميزة بصمة الإصبع، وماجيك ماوس، ومنفذ إيثرنت جيجابت.

وتتوفر المزيد من المواصفات التقنية، وخيارات الإعداد بحسب الطلب، والملحقات على apple.com/ae-ar/mac‏.

مع برنامج Apple Trade In، يمكن للعملاء أن يستبدلوا بالحاسوب الذي يقتنونه حاليًا ويحصلوا على رصيد لشراء ماك جديد. ويمكن للعملاء زيارة https://www.apple.com/shop/trade-in لمعرفة قيمة جهازهم.

ويمكن لكل عميل يشتري جهاز ماك من آبل الاستفادة من جلسة شخصية مجانية عبر الإنترنت مع أحد مختصي آبل، والحصول على خدمة إعداد منتجه في متاجر مختارة، ومن ذلك: المساعدة في نقل البيانات، والحصول على إرشادات تساعده في جعل ماك يعمل بالطريقة التي يريدها.