كاسبرسكي: 53% من الموظفين في المنطقة يخشون التجسس عبر الطائرات المسيّرة

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة كاسبرسكي حول رقمنة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في صيف عام 2023، أن 53% من الموظفين المشاركين في الاستطلاع يخشون التجسس عبر الطائرات المسيّرة.

إذ تُعد الطائرات المسيّرة وسيلة يستخدمها المخترقون والجواسيس للتجسس على الشركات ومراكز البيانات بغية الحصول على الأسرار المهنية والمعلومات السرية وغيرها من البيانات الحساسة. فيمكن لطائرة مسيّرة أن تحمل جهازًا لاختراق شبكات الشركة المستهدفة؛ على سبيل المثال: يمكنها حمل هاتف ذكي، أو حاسوب صغير (مثل: حاسوب Raspberry Pi)، أو جهاز يعترض الإشارات (مثل جهاز Wi-Fi Pineapple).

إذ يستخدم المخترقون هذه الأجهزة للوصول إلى بيانات الشركة وتعطيل اتصالاتها. وهذا تهديد تتعرض له جميع سبل الاتصال اللاسلكية بما يشمل: شبكات (الواي فاي) Wi-Fi، والبلوتوث، وأنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، وغيرها.

فقد قدمت الطائرات المسيّرة مستوى جديداً من القدرات لمجال التجسس السيبراني، إذ يمكنها الوصول إلى قنوات نقل بيانات لا يمكن للمخترق العادي البعيد عن الهدف الوصول إليها.

وبالعودة إلى استطلاع كاسبرسكي، ركز المشاركون في الاستطلاع مخاوف التجسس عبر الطائرات المسيّرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والطاقة. وبشكل عام، قال 77% من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إن شركتهم ستستفيد من تثبيت أنظمة رصد طائرات مسيّرة للحماية من التجسس.

يطلق اسم تقنية مقاومة الطائرات المسيّرة على الأنظمة المستخدمة لرصد الطائرات المسيّرة، وتصنيفها، والتصدّي لها. وتستخدم هذه الأنظمة مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار منها: الرادارات، ومحللات الترددات الراديوية، والكاميرات، وأجهزة الليدار (نظام شبيه بالرادار يستخدم الضوء بدل أمواج الراديو)، وأجهزة التشويش، وغيرها لتتبع الطائرات المسيّرة وتحليل نشاطها.

وبشكل عام، يخشى 77% من الموظفين أن يكون التجسس السيبراني من داخل صناعتهم. وكانت مخاوفهم الشائعة هي أن التجسس قد يؤدي إلى خسارة شركاتهم للأموال (كما ذكر 42% من المشاركين) والملكية الفكرية (24%)، فضلاً عن تشويه سمعة شركاتهم (16%).

ما دور تحليلات التهديدات؟

تلعب تحليلات التهديدات دوراً فائق الأهمية في مواجهة التجسس السيبراني لأنها توفر معلومات عملية وإجراءات استباقية له، كما أنها تراقب أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركات باستمرار بحثاً عن علامات تدل على حدوث التجسس مثل الاستطلاع وتسريب البيانات، كما تحدد مصادر الخطر.

وتوفر هذه التحليلات عناوين IP، والعلامات المميزة للبرمجيات الخبيثة، والأنماط السلوكية التي تمكّن فرق الأمن السيبراني من اكتشاف هجمات التجسس وحظرها بشكل فوري.

وفي هذا الصدد قال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في شركة كاسبرسكي: “أظهر استطلاعنا أن معظم ممثلي الأعمال يدركون مخاطر التجسس السيبراني. لذا، سيكون من مصلحة الشركات أن تحصل على معلومات حول المناورات والتقنيات والإجراءات التي يستخدمها الجواسيس السيبرانيون بغية تكييف دفاعاتها وتطوير تدابير مقاومة للتصدي لهذه المناورات بشكل فعال”.

وأضاف: “عادةً ما يُنفذ التجسس السيبراني عن طريق التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، واستغلال الثغرات، والهجمات المستهدفة، ولكننا نحتاج اليوم أيضاً إلى أخذ تهديد التجسس باستخدام الطائرات المسيّرة في عين الاعتبار. ونحن في كاسبرسكي نقدم للشركات حلولاً لمقاومة الوسائل “التقليدية” للتجسس السيبراني بالإضافة للجديدة منها مثل: التجسس عبر الطائرات المسيّرة ومن خلال إعداد تقارير شاملة وعملية، تزيد خدمة Kaspersky Threat Intelligence وعي ومعرفة الشركات بحملات التجسس السيبراني البارزة. كما يقوم حل Kaspersky Antidrone باكتشاف الأجسام الطائرة غير المرغوبة وتصنيفها والتصدي لها، ثم يعرض جميع المعلومات المتوفرة عن الطائرة المسيّرة المُكتشفة في واجهة ويب واحدة. كما يسمح الحل بمراقبة المجال الجوي للمنطقة المراقَبة في وضعه التلقائي”.

وصايا خبراء كاسبرسكي للشركات للحماية من التجسس عبر الطائرات المسيّرة: