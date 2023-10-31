تحديث iOS 17.2 يصلح مشكلات اتصال واي فاي في هواتف آيفون .. عاجل

قالت شركة آبل إن تحديث iOS 17.2 القادم سوف يصلح عدة مشكلات في اتصال واي فاي في هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 17.

وأفاد بعض مستخدمي هواتف آيفون بوجود مشكلات تعوق اتصال أجهزتهم بشبكات واي فاي على النحو الصحيح منذ إطلاق نظام iOS 17 مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقًا لشهادات المستخدمين فإن الاتصال بشبكات واي فاي قد ينقطع أحيانًا في هواتف آيفون دون سبب واضح، في حين يظل الاتصال مستقرًا في بقية الأجهزة المتصلة بالشبكة نفسها.

وتظهر المشكلة عند استخدام التطبيقات المعتمدة على الاتصال بالإنترنت، حيث تتوقف عن العمل أو تفشل في تحميل المحتوى، كما لوحظ أن الأجهزة المتأثرة قد تعاود الاتصال من تلقاء نفسها بعد بضع دقائق، أو بعد تعطيل الاتصال يدويًا بالشبكة ثم تفعيله مجددًا، كما أن الاتصال بات أبطأ مقارنةً بالسرعة المعتادة قبل الترقية إلى نظام iOS 17.

وأكدت آبل في تصريحات أدلت بها لموقع iClarified الإخباري التقني أن تحديث iOS 17.2 الذي سيصدر لاحقًا هذا العام سوف يحل كافة المشكلات التي يواجهها بعض المستخدمين مع اتصال واي فاي في هواتف آيفون دون إشارة إلى أي تفاصيل أخرى او الحديث عن مدى انتشار المشكلة بين أوساط المستخدمين.

ومن المتوقع إطلاق تحديث iOS 17.2 قبل نهاية العام الجاري، إذ لا يزال حاليًا في المرحلة التجريبية “بيتا Beta”.

ويضم التحديث المنتظر العديد من المزايا الجديدة مثل تطبيق تدوين اليوميات الجديد “جورنال Journal”، والقدرة على التعاون في إنشاء وتعديل قوائم التشغيل في تطبيق “آبل ميوزيك”، وإضافة خيار الترجمة في زر الإجراءات في هواتف آيفون 15 برو، بالإضافة إلى تطبيقات مصغرة “ويدجت” للطقس والساعة وغيرها.