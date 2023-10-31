آبل تكشف عن حاسوب iMac جديد بمعالج M3 .. عاجل

كشفت شركة آبل عن إصدار جديد من حاسوب iMac المكتبي بمعالج M3 الأحدث الذي يجعل الحاسوب أسرع بنحو مرتين مقارنةً بالإصدار السابق.

وكانت الشركة قد طرحت حاسوب iMac المكتبي بشاشة قياسها 24 إنشًا مع معالج M1 قبل أكثر من عامين، مما استدعى إصدار ترقية جديدة له.

ويأتي معالج آبل M3 مع 8 نوى للمعالج الرئيسي، وحتى 10 نوى لمعالج الرسوميات، مع دعم إضافة ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين حتى 2 تيرابايت.

وتزعم آبل أن تطبيقات الإنتاجية مثل متصفح سفاري أو مايكروسوفت إكسل يمكنها أن تعمل أسرع بنسبة 30%، كما بات تطبيق أدوبي فوتوشوب يعالج الصور بسرعة مضاعفة مقارنةً بالإصدار السابق.

ولم تغير آبل التصميم الخارجي لحاسوب iMac، إذ لا يزال الجهاز يتمتع بتصميم نحيف مع حافات بيضاء، ويتوفر بسبعة ألوان مختلفة: الأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والوردي، والأرجواني، والأزرق، والفضي.

وأبقت آبل أيضًا على باقي جوانب الحاسوب كما هي دون تغيير، ومنها الشاشة ذات دقة 4.5K، والكاميرا ذات دقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى السماعات الخارجية الداعمة لتقنية Dolby Atmos والميكروفونات ومنافذ USB.

وعلى مستوى الاتصال اللاسلكي، يدعم الحاسوب اتصال واي فاي 6E الأحدث إضافة إلى بلوتوث 5.3.

وتطرح آبل حاسوب iMac بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي لمعالج الرسوميات ذي الثمانية نوى مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، أما الإصدار الذي يحتوي على معالج رسوميات بعشر نوى فيبدأ سعره من 1500 دولارٍ أمريكي.