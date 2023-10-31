آبل تكشف عن حواسيب ماك بوك برو بمعالجات M3 الجديدة .. عاجل

كشفت شركة آبل عن إصدارات جديدة من حواسيب ماك بوك برو المحمولة بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا، مع معالجاتها الأحدث: M3 و M3 برو و M3 ماكس.

وتحمل حواسيب ماك بوك برو الجديدة الخصائص الجوهرية نفسها في الإصدارات السابقة العاملة بمعالجات M2، وإن كانت تتفوق عليها في الأداء بفضل معالجات M3 الأحدث.

وتأتي إصدارات ماك بوك برو بشاشة قياسها 14.2 و 16.2 بدقة 3024 × 1964 بكسل و 3456 × 2234 بكسل على الترتيب، مع دعم التدرج اللوني العريض P3، وتقنية ترو تون True Tone التي تعمل على ضبط الألوان وفقًا للإضاءة المحيطة، وخاصية بروموشن ProMotion التي تغير معدل تحديث الشاشة وفق المحتوى المعروض، كما تصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 1600 شمعة.

وتتوفر الأجهزة بمعالجات M3 الجديدة المبنية على تقنية تصنيع قدرها 3 نانومتر – مثل معالج آبل A17 برو في هواتف آيفون 15 برو – مع تحسينات بنسب متفاوتة في أداء المعالج الرئيسي ومعالج الرسوميات.

وتوفر آبل 3 إصدارات مختلفة من معالجاتها الجديدة: M3 و M3 برو و M3 ماكس، بقدرات حاسوبية متفاوتة لتناسب جميع احتياجات العملاء الذين يستخدمون البرامج الاحترافية.

وتبدأ السعة التخزينية في أجهزة ماك بوك برو الجديدة من 512 جيجابايت مع خيارات أكبر تصل إلى 8 تيرابايت، كما تحتوي على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل مدعومة بمعالج للصور مدمج في رقاقة M3 نفسها.

وتضم الأجهزة 6 سماعات خارجية داعمة لتقنية Dolby Atmos، كما تحتوي على بطارية يمكن أن تصمد حتى 22 ساعة من الاستخدام.

ويبدأ سعر إصدار أجهزة ماك بوك برو بالشاشة البالغ قياسها 14 إنشًا ومعالج M3 من 1600 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار البالغ قياس شاشته 16 إنشًا من 2500 دولارٍ أمريكي.