OpenAI تتيح لمشتركي ChatGPT Plus تحميل الملفات وتحليلها في أحدث إصدار تجريبي

بدأت شركة (أوبن أي آي) OpenAI إطلاق مزايا تجريبية للمشتركين في الإصدار المأجور من روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT.

وأفاد المشتركون في خدمة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus بأن التحديث يتضمن القدرة على رفع الملفات إلى الإنترنت والعمل عليها، بالإضافة إلى دعم خاصية فهم السياق. وبدعم هذه الميزة، لن يكون على المستخدمين اختيار أوضاع، مثل: (التصفح باستخدام بينج) Browse with Bing من القائمة المنسدلة لنموذج (جي بي تي-4) GPT-4، إذ إن روبوت الدردشة سوف يُخمِّن ما يريدون معرفته بناءً على السياق.

ويجلب التحديث الجديد إلى (شات جي بي تي بلس) مجموعة من مزايا الأعمال المكتبية التي توفرها خدمة الاشتراك الخاصة بالشركات (شات جي بي تي إنتربرايس) ChatGPT Interprise.

وأفاد أحد المشتركين في (شات جي بي تي بلس) بأنه لم يحصل بعد على ميزة فهم السياق، ولكنه تمكن من اختبار ميزة تحليل البيانات المتقدمة، التي قال إنها تعمل كما هو متوقع.

وأضاف أنه بعد رفع الملف إلى (شات جي بي تي)، فإن فهم الملف يستغرق بضع دقائق ثم يصبح جاهزًا للعمل عليه، وبعد ذلك يمكن لروبوت الدردشة القيام بأشياء، مثل: تلخيص البيانات، أو الإجابة عن الأسئلة، أو إنشاء تصورات للبيانات الواردة في الملف بناءً على المطالبات.

ولا يقتصر دعم الملفات الجديد في روبوت الدردشة على الملفات النصية فقط. إذ نشر أحد مستخدمي خدمة التواصل الاجتماعي النصي (ثردز) لقطات شاشة لمحادثة أجراها مع الروبوت وطلب من (شات جي بي تي) إنشاء صورة على نمط شركة (بيكسار) Pixar المشهورة، وذلك من خلال نموذج توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي DALL-E 3.

يُشار إلى أن (أوبن أي آي) OpenAI وسعت في وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إمكانية الوصول إلى DALL-E 3، ومنحت المشتركين في خدمتي (شات جي بي تي بلس)، و(شات جي بي تي إنتربرايس) إمكانية الوصول إلى النموذج من خلال التكامل المباشر مع روبوت الدردشة.

وأكدت الشركة وقتئذ أنها نفذت تدابير مختلفة للأمان من أجل التخفيف من توليده للصور الضارة، مما يجعله جاهزًا للإصدار الواسع.