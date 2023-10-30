وتد تعلن شراكتها مع Platform9 لتسريع اعتماد الحلول السحابية في الشرق الأوسط

أعلنت شركة وتد الطاقة والاتصالات، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، شراكتها مع (بلاتفورم9) Platform9 – المزود الرائد لخدمات Kubernetes المُدارة – لتسريع اعتماد حلول الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط.

ستجمع هذه الشراكة بين خبرة وتد العميقة في سوق الشرق الأوسط، والحلول السحابية المبتكرة من Platform9 لتزويد العملاء بحل شامل لإدارة البنية التحتية السحابية والهجينة المحلية بسلاسة.

تستفيد Platform9 من التقنيات المفتوحة المصدر للمحاكاة الافتراضية، وخدمات Kubernetes المُدارة لتقديم حلول البنية التحتية السحابية الدائمة التشغيل. وبالإضافة إلى الملكية الفكرية الحاصلة على براءة اختراع لتحسين الحوسبة السحابية، والإدارة الاستباقية المضمنة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تعمل Platform9 على تبسيط العمليات، وزيادة استخدام الحوسبة تلقائيًا، وتقليل التكاليف.

كما تتيح للمطورين وعلماء البيانات الابتكار بشكل أسرع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي السحابية الأصلية دون أن تعيقها البنية التحتية غير الموثوقة أو التعقيد التشغيلي أو تكاليف السحابة الباهظة.

توفر حلول Platform9 العديد من المزايا، وأبرزها:

ضمان التشغيل المستمر (Always-On Assurance):

تقدم Platform9 نهجًا استباقيًا مدمجًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمراقبة عن بُعد والتحديث بدون أي تدخل بشري، كما تدعم مزايا مثل: استكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا، وإرسال التنبيهات.

بالإضافة إلى ذلك؛ توفر (Platform9) موارد الحوسبة دائمًا مع وقت تشغيل عالي وخدمة مضمونة وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، مما يتيح للمطورين وعلماء البيانات العمل على نماذجهم وتطبيقاتهم دون أي انقطاع.

توفير التكاليف للعمليات والحوسبة والترخيص:

تستخدم حلول Platform9 الملكية الفكرية الحاصلة على براءة اختراع لتعظيم استخدام الحوسبة تلقائيًا في البنية التحتية السحابية العامة وخفض التكاليف بأكثر من 50%. وبالنسبة للحلول المحلية، يقلل الحل الموحد من Platform9 للمحاكاة الافتراضية والحاويات وضمان التشغيل المستمر (Always-On Assurance) من النفقات التشغيلية ويلغي تكاليف ترخيص المنتجات القديمة المتعددة.

تنفيذ أسرع:

تقدم حلول Platform9 حلًا متكاملًا جاهزًا مع جميع المكونات اللازمة لتقليل وقت التنفيذ.

إدارة سلسلة:

من خلال نموذج نشر SaaS الفريد الخاص بها، تتولى Platform9 جميع جوانب المنصة، بما يشمل: الصيانة والتحديثات والإصلاح الاستباقي. إذ تجمع Platform9 بين أتمتة البرامج وخبراء Kubernetes المعتمدين لتقديم التميز التشغيلي وتخفيف العبء الإداري عن فريقك.

إليك حلول Platform9 الرئيسية التي ستقدمها شركة وتد للطاقة والاتصالات لعملائها:

منصة Platform9 Managed Kubernetes (PMK): توفر منصة (PMK) الإدارة الشاملة والحوكمة وتحسين التكلفة لمجموعات Kubernetes المحلية أو في البنية التحتية السحابية العامة. تأتي PMK مع كل ما تحتاجه للإنتاج بما يشمل: CNI، وCoreDNS، وMonitoring، و MetalLB، والمزيد.

توفر منصة (PMK) أو في البنية التحتية السحابية العامة. تأتي PMK مع كل ما تحتاجه للإنتاج بما يشمل: CNI، وCoreDNS، وMonitoring، و MetalLB، والمزيد. منصة Platform9 KubeVirt المُدارة: هي عبارة عن حل افتراضي حديث للخدمة الذاتية يوفر أداءً وأمانًا ونطاقًا واسعًا للأجهزة الافتراضية على مستوى المؤسسات. يعمل الحل على برنامج (Hypervisor KVM)؛ الذي تستخدمه أكبر الخدمات السحابية في العالم مع ميزات الموثوقية والأمان المضمنة مثل: الترحيل المباشر وIntel TPM والتوافر العالي.

هي عبارة عن حل افتراضي حديث للخدمة الذاتية يوفر أداءً وأمانًا ونطاقًا واسعًا للأجهزة الافتراضية على مستوى المؤسسات. يعمل الحل على برنامج (Hypervisor KVM)؛ الذي تستخدمه أكبر الخدمات السحابية في العالم مع ميزات الموثوقية والأمان المضمنة مثل: الترحيل المباشر وIntel TPM والتوافر العالي. منصة Platform9 OpenStack المُدارة (PMO): هي خدمة OpenStack مُدارة بالكامل توفر للمؤسسات طريقة بسيطة وموثوقة لنشر وإدارة أعباء عمل المحاكاة الافتراضية الخاصة بها في مراكز البيانات والبنية التحتية للاستضافة المشتركة. ومقابل جزء بسيط من تكلفة السحابة العامة، تقدم منصة (PMO) خدمات شاملة يمكنك تشغيلها في سحابتك الخاصة، بما يشمل: Nova (الحوسبة)، وNeutron (الشبكة)، و Glance (الصور) و Cinder (التخزين) وKeystone (الهوية). يتفاعل المستخدمون مع PMO من خلال واجهة مستخدم SaaS الأفضل في فئتها مع عدم تتطلب أي معرفة بأوامر OpenStack أو OpenStack CLI.

هي خدمة OpenStack مُدارة بالكامل توفر للمؤسسات طريقة بسيطة وموثوقة لنشر وإدارة أعباء عمل المحاكاة الافتراضية الخاصة بها في مراكز البيانات والبنية التحتية للاستضافة المشتركة. ومقابل جزء بسيط من تكلفة السحابة العامة، تقدم منصة (PMO) خدمات شاملة يمكنك تشغيلها في سحابتك الخاصة، بما يشمل: Nova (الحوسبة)، وNeutron (الشبكة)، و Glance (الصور) و Cinder (التخزين) وKeystone (الهوية). يتفاعل المستخدمون مع PMO من خلال واجهة مستخدم SaaS الأفضل في فئتها مع عدم تتطلب أي معرفة بأوامر OpenStack أو OpenStack CLI. محرك Elastic Machine Pool (EMP): وهو محرك حوسبة جديد مصمم خصيصًا لخدمات AWS EKS. يهدف إلى المساعدة في تقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 50% دون المساس بأداء التطبيقات. إذ يستخدم محرك EMP مبادئ إدماج الخادم الحديثة والبنية التحتية السحابية لتوسيع نطاق موارد الحوسبة بشكل ديناميكي حسب الاستخدام الفعلي للموارد، دون تعطيل التطبيقات.

تلتزم كل من شركة وتد الطاقة والاتصالات وPlatform9 بتزويد عملائها بأفضل الحلول الموحدة لإدارة البنية التحتية. فمن خلال الشراكة مع Platform9، تستطيع وتد الطاقة والاتصالات أن تقدم لعملائها حلًا شاملًا يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على تحقيق أهداف أعمالهم بسلاسة وبتكلفة أقل.