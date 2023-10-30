واتساب تطوّر خاصية مفاتيح المرور في هواتف آيفون

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية مفاتيح المرور Passkeys في تطبيقها المتاح لهواتف آيفون.

ورصد باحثون في مجال البرمجيات شفرة مصدرية في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في هواتف آيفون تشير إلى خاصية مفاتيح المرور.

وسوف تتيح ميزة مفاتيح المرور إمكانية تسجيل الدخول إلى حساب واتساب في هواتف آيفون باستخدام بصمة الإصبع Touch ID أو بصمة الوجه Face ID أو رمز المرور الخاص بالهاتف.

وتُخزّن مفاتيح المرور Passkeys في خدمة سلسلة مفاتيح آي كلاود iCloud Keychain، وللاستفادة منها في التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة يجب أن يعمل هاتف آيفون بنظام التشغيل iOS 16 فما أحدث.

وتقول آبل إن مفاتيح المرور أكثر أمانًا من كلمات المرور، لأنها تولّد بشكل فريد لكل حساب في الأجهزة، وتكون أقل عرضة للتصيد الاحتيالي. وهي تعمل على الأجهزة جميعها التي يجري تسجيل الدخول إليها باستخدام حساب آبل نفسه.

ولا يُعرف موعد إطلاق الميزة الجديدة لكافة المستخدمين في تطبيق واتساب في هواتف آيفون، علمًا بأن المنصة بدأت توفيرها لمستخدمي التطبيق في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد منذ أسابيع.

وبدأت العديد من الشركات تبني خاصية مفاتيح المرور كخيار عملي وأكثر موثوقية مقارنةً بكلمات المرور التقليدية، ومنها تطبيق أمازون للتسوق والتجارة الإلكترونية الذي أعلن توفر تلك الميزة رسميًا في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، ومن المتوقع توفرها في المزيد من التطبيقات خلال الفترة المقبلة.