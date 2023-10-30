واتساب تختبر بدء المحادثات الجماعية بالحد الأقصى للمشاركين في آيفون

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت إطلاق ميزتها التي تسمح ببدء مكالمات مع ما يصل إلى 31 مشاركًا، وذلك في الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيقها لنظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

وكان الموقع، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في واتساب المملوكة لشركة ميتا، قد كشف عن اختبار هذه الميزة لنظام أندرويد منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال WABetaInfo في منشور: «بفضل هذه الميزة، حسّنت واتساب المكالمات الجماعية بدرجة كبيرة من خلال السماح للمستخدمين بالاتصال بسرعة مع عدد أكبر من المشاركين ببضع نقرات فقط، مما يلغي الحاجة إلى إضافتهم إلى المكالمة الجماعية لاحقًا».

والآن، أُضيف هذه الميزة إلى الإصدار التجريبي ذي الرقم 23.21.72 من تطبيق واتساب لنظام (آي أو إس) التابع لشركة آبل.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدار المستقر من واتساب لهواتف آيفون يتيح انضمام ما يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمات الجماعية، وذلك لا يمكن بدء المكالمات بأكثر من 15 جهة اتصال معًا ثم إضافة باقي العدد.

ومع الإصدار التجريبي الجديد، يمكن للمستخدمين أخيرًا بدء مكالمات جماعية تضم العدد الكلي المسموح به، مما يؤدي إلى تبسيط تجربة الاتصال وتعزيزها.

يُشار إلى أن واتساب تعمل حاليًا أيضًا على تطوير خاصية (مفاتيح المرور) Passkeys في الإصدار الخاص بهواتف آيفون من تطبيقها.