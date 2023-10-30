هواتف هواوي تحدد تطبيق جوجل على أنه برنامج ضار

تعرض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هواوي وهونر وفيفو تنبيهات غريبة عن التهديدات الأمنية تحث على حذف تطبيق جوجل، محذرة من أنها حددته على أنه البرنامج الضار TrojanSMS-PA.

وتنصح هذه التنبيهات الأمنية بإلغاء التثبيت الفوري لتطبيق جوجل، إذ يعتبر التطبيق الآن عالي المخاطر، فيما يبدو أنه نتيجة إيجابية كاذبة.

ويحذر التنبيه عندما ينقر المستخدمون على خيار عرض التفاصيل من اكتشاف التطبيق وهو يرسل رسائل نصية سرًا.

وتقول تفاصيل التنبيه الأمني: “اكتشفنا هذا التطبيق وهو يرسل رسائل نصية قصيرة بشكل خاص، ويغري المستخدمين بالدفع باستخدام محتوى للبالغين، أو تنزيل وتثبيت التطبيقات بشكل خاص، أو سرقة معلومات خاصة، مما قد يتسبب في تلف الممتلكات وتسرب الخصوصية، ونوصي بإلغاء تثبيته على الفور”.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن هذه المشكلة في منتديات دعم جوجل، وريديت، ومنتديات هواوي، والعديد من مجتمعات أندرويد الأخرى.

واستفسر المستخدمون عن كون التحديث الأخير للتطبيق قد تسبب في الزيادة المفاجئة في تحذيرات البرامج الضارة، مع أن المتحدث الرسمي باسم شركة جوجل أوضح أن Google Play Protect لا يؤدي إلى تشغيل التنبيه.

وقال المتحدث باسم جوجل: “لم يشغل Google Play Protect إشعار الأمان هذا، ويبدو أنه صادر من جهاز غير معتمد من Google Play Protect وغير قادر على الوصول لتنزيل تطبيقات جوجل الأساسية رسميًا من المتجر، ونوصي بالاتصال بالشركة المصنعة للجهاز للحصول على المزيد من المعلومات”.

وأضاف: “يعد متجرنا متجر التطبيقات الوحيد الذي يمكنك من خلاله تنزيل تطبيقاتنا الأساسية رسميًا لنظام التشغيل أندرويد، وتخضع جميع تطبيقاتنا للاختبارات الصارمة نفسها الخاضعة لها جميع التطبيقات الأخرى ضمن المتجر، وقد صممنا هذه الاختبارات للتأكد من أن التطبيقات آمنة ومأمونة وتلبي معايير جودة جوجل”.

ولا تعكس تصريحات جوجل بدقة أنواع أجهزة أندرويد المتأثرة بهذه التنبيهات. ويعد تطبيق Huawei Optimizer المسؤول عن ظهور هذه التنبيهات ضمن أجهزة هواوي، مع أنه ليس من الواضح التطبيقات التي تعرض التنبيهات لهواتف هونر وفيفو.

ويرجح أن تكون هذه التنبيهات إيجابية كاذبة، مع أنه ليس هناك تعليق رسمي بعد من الشركات المصنعة للأجهزة يؤكد ذلك.