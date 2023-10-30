نصائح لتحقيق أقصى استفادة من ساعة جوجل Pixel Watch 2 الجديدة

تُعدّ ساعة جوجل Pixel Watch 2 من أبرز الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS المتوفرة في الأسواق، وتمتاز بدعم العديد من مزايا Fitbit وتحتوي على أجهزة استشعار تساعدك في تتبع المؤشرات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات والأدوات لتوفير تجربة استخدام مثالية.

فإذا كنت تفكر في شراء ساعة جوجل Pixel Watch 2 الجديدة، فإليك بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة منها:

1- حماية الساعة باستخدام غطاء خاص:

قد تتعرض ساعة جوجل Pixel Watch 2 للخدوش والصدوع بمرور الوقت وكثرة الاستخدام. لذلك، يُنصح بشراء غطاء مُصمم خصوصًا لهذه الساعة لحمايتها والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة.

2- تخصيص وجه الساعة:

تحتوي ساعة Pixel Watch 2 على مجموعة متنوعة من الوجوه التي تضفي لمسة جميلة إلى شاشة الساعة، ويمكنك تخصيص وجه الساعة بما يتناسب مع رغبتك الشخصية باتباع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على وجه الساعة. مرّر إلى الجهة اليُسرى، ثم انقر فوق (إضافة جديد) Add new . استخدم التاج الرقمي للتنقل بين الخيارات المُتاحة، ثم اختر ما يعجبك منها.

3- إطالة عمر البطارية:

تمتاز ساعة جوجل الجديدة بعمر بطارية يدوم لمدة تبلغ 24 ساعة، ولكن تعتمد هذه المدة بشكل كبير على استخدامات الساعة، وقد تلاحظ أنها تدوم أقل من يوم إذا كنت تستخدم ساعة جوجل كثيرًا.

ومع ذلك، يمكنك إطالة عمر البطارية بطرق بسيطة، ومنها:

إيقاف تشغيل المزايا التي تستنزف عمر البطارية، مثل: (التشغيل الدائم للشاشة) Always-on display و Tilt-to-wake. شغّل المزايا التي تحافظ على عمر البطارية، مثل: Battery saver. شغّل (وضع وقت النوم) Bedtime mode للحفاظ على طاقة البطارية طوال الليل. قلل فترة تشغيل الشاشة إلى 15 ثانية بدلًا من 30 ثانية.

4- أخذ لقطات شاشة مباشرة من الساعة:

يمكن للمستخدم أخذ لقطة شاشة لشاشة ساعة جوجل Pixel Watch 2 بالضغط على الزر الخلفي و (التاج الرقمي) Digital Crown في وقت واحد.

وعلى عكس الطراز السابق، تسمح ساعة جوجل الجديدة للمستخدمين بأخذ لقطات شاشة من الساعة نفسها مباشرة. ومع ذلك، ما زلت بحاجة إلى استخدام هاتفك المقترن بالساعة لحفظ الصورة، إذ سيصل إلى هاتفك إشعار يتضمن لقطة الشاشة لحفظها في الهاتف.

5- تثبيت تطبيقات تابعة لجهات خارجية:

تحتوي ساعة جوجل الذكية على العديد من التطبيقات، منها: تطبيق متجر جوجل (Google Play Store)، الذي يسمح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات التابعة لجهات خارجية في الساعة، وستجد في متجر جوجل آلاف التطبيقات المُتاحة للساعة.

إليك كيفية العثور على التطبيقات وتثبيتها في ساعة Pixel Watch 2: