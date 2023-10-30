أطلقت شركة جوجل في هذا العام هاتفها الأول القابل للطي Pixel Fold، وأطلقت شركة ون بلس قبل أسبوعين هاتفها الأول القابل للطي OnePlus Open.

كلا الهاتفين قابلان للطي أفقيًا على غرار سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج، لكنهما يختلفان في معظم المواصفات والمزايا، ولتعرّف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel Fold و OnePlus Open:

التصميم:

يأتي هاتف OnePlus Open مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وتظهر عدسات الكاميرات الخلفية داخل إطار دائري كبير وبارز في الجهة الخلفية العُلوية، ويتمتع هذا الهاتف بمقاومة لرذاذ الماء بحسب تصنيف IPX4، ويأتي باللون الأسود (Voyager Black) مع جهة خلفية من الجلد الصناعي أو باللون الأخضر (Emerald Dusk) مع جهة خلفية من الزجاج.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فإن تصميمه من الخلف يشبه تصميم هواتف Pixel الأخرى، إذ يأتي مع شريط كاميرا يمتد أفقيًا عبر الجزء العلوي من الخلف، ولكن الشريط لا يمتد إلى الحافات؛ وذلك لضمان الطي بشكل أفضل.

ويأتي هذا الهاتف مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، وله إطار مصنوع من الألمنيوم، ويدعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض (Porcelain)، والأسود (Obsidian).

الشاشة:

يضم هاتف OnePlus Open شاشة خارجية من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED) بقياس يبلغ 6.31 بوصات، وبدقة قدرها 2484×1116 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما الشاشة الداخلية فهي من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) بقياس يبلغ 7.82 بوصات، وبدقة قدرها 2440×2268 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 2800 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم شاشة داخلية من نوع (OLED) بقياس يبلغ 7.6 بوصات وبدقة قدرها 2208 × 1840 بكسلًا، وبسطوع يصل إلى 1450 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (OLED) بقياس يبلغ 5.8 بوصات وبدقة قدرها 2092×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus).

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف OnePlus Open بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثُماني النُوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يعمل هاتف OnePlus Open بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (OxygenOS 13.2)، ويدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و (Wi-Fi 7)، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 16 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة حجمها 512 جيجابايت.

أما هاتف Pixel Fold فيتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حجمها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 256، أو 512 جيجابايت. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي Wi-Fi 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف OnePlus Open على بطارية تبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 42 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4821 ميلّي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة 72 ساعة مع وضع حفظ الطاقة المفرط Extreme Battery Saver. وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا:

يضم هاتف OnePlus Open كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.6، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية، فتأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

أما هاتف جوجل Pixel Fold فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض تأتي بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، فتأتي أيضًا بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/3.1، ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

ويضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 9.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

السعر:

يُباع هاتف ون بلس OnePlus Open بسعر قدره 1500 دولار، أما هاتف جوجل Pixel Fold فيُباع بسعر يبدأ من 1799 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel Fold و OnePlus Open: