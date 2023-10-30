تُعدّ شركة (فيتبت) Fitbit من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء التي تساعد في تتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية، وتُعد ساعة Fitbit Sense 2 واحدة من أحدث الساعات الذكية التي أنتجتها هذه الشركة. من ناحية أخرى، تُعدّ ساعة جوجل Pixel Watch 2 واحدة من أبرز ساعات أندرويد، وتدعم العديد من المزايا المتوفرة في ساعة Fitbit Sense 2.

تتفوق ساعة Fitbit Sense 2 على ساعة جوجل Pixel Watch 2 في عمر البطارية، أما ساعة جوجل فتتفوق على ساعة Fitbit بجمال التصميم والشاشة العالية السطوع.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Fitbit Sense 2:

التصميم:

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 2 بتصميم دائري أنيق وجذاب وأكثر جمالًا من تصميم ساعة Fitbit Sense 2، وتبدو ساعة Pixel Watch 2 مشابهة للجيل الأول Pixel Watch، وتمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب معيار IP68، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والذهبي والأسود.

أما ساعة Fitbit Sense 2 فتأتي بهيكل مربع الشكل مع حافات منحنية، وتمتاز بأنها تتحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأبيض، والأزرق.

الشاشة:

تضم ساعة Pixel Watch 2 شاشة من نوع (AMOLED) بقياس يبلغ 1.2 بوصة، وتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 1000 شمعة/ المتر المربع، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On التي تتيح للمستخدمين رؤية وجه الساعة والوقت في جميع الأوقات دون لمس الشاشة.

أما ساعة Fitbit Sense 2 فهي تضم شاشة من نوع (OLED) بقياس يبلغ 1.6 بوصة، وتدعم الشاشة مزية (التشغيل الدائم) Always-On.

المزايا الأساسية:

تحتوي ساعتا Fitbit Sense 2 و Pixel Watch 2 على عدد كبير من المستشعرات التي تساعدك في تتبع المؤشرات الصحية، ومنها: مستشعر تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر درجة حرارة الجلد، ومستشعر SpO2 لتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر cEDA (النشاط الكهربائي المستمر) لتتبع التوتر، ويفحص هذا المستشعر مستويات التعرق، ومعدل ضربات القلب، وتغير معدل ضربات القلب (HRV)، ودرجة حرارة الجلد، وبيانات النوم، ويحللها بحثًا عن التغييرات المفاجئة.

من ناحية أخرى، تتضمن كلتا الساعتين أوضاعًا متعددة لتتبع التدريبات الرياضية المختلفة، لمساعدتك في تحقيق أهدافك الرياضية الخاصة.

وفيما يتعلق بالتوافق مع الأجهزة الأخرى، فإن ساعة Sense 2 تتوافق مع هواتف آيفون وهواتف أندرويد، أما ساعة جوجل Pixel Watch 2 فهي تتوافق مع هواتف أندرويد فقط.

البطارية والشحن:

تحتوي ساعة جوجل Pixel Watch 2 على بطارية تبلغ سعتها 306 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 24 ساعة مع تشغيل خاصية (التشغيل الدائم) Always On Display، وتدعم خاصية الشحن السريع، حيث تدوم البطارية لمدة تبلغ 12 ساعة عند شحنها لمدة قدرها 30 دقيقة فقط.

أما ساعة Fitbit Sense 2 فهي تحتوي على بطارية تبلغ سعتها 162 ميلّي أمبير/ الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى ستة أيام مع إيقاف تشغيل مزية (التشغيل الدائم) Always On Display أو ما يصل إلى ثلاثة أيام مع تفعيلها.

السعر:

تُباع ساعة جوجل Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 350 دولارًا، وتُباع ساعة Fitbit Sense 2 بسعر قدره 200 دولار.