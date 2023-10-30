مايكروسوفت تيمز تؤرشف القنوات غير النشطة

تعد منصة مايكروسوفت تيمز من المنصات التعاونية الفضلى المتمتعة بإمكانيات المراسلة التي تنافس تطبيقات المراسلة الفضلى، مع أنها تفتقر إلى وظيفة أساسية تمتلكها العديد من تلك المنصات المنافسة، وهي القدرة على أرشفة القنوات غير النشطة.

ويتغير هذا الأمر قريبًا، إذ تطور مايكروسوفت ميزة أرشفة القناة لمنصة تيمز للسماح للمستخدمين بالاحتفاظ بالسجل التاريخي للمحادثات والملفات بسهولة.

وتسمح لك مايكروسوفت في الوقت الحالي بأرشفة فريق ككل، دون السماح بأرشفة قنوات محددة. ويعد هذا الأمر عيبًا ملحوظًا لأنه لا يمكنك الحفاظ على المحادثات المتعلقة بموضوع معين أو مشروع محدد.

وتوفر ميزة السماح بأرشفة قنوات معينة لبقية أعضاء الفريق بمواصلة التعاون النشط مع الاحتفاظ بالسجل التاريخي، مما يساعد المستخدمين في العثور بسهولة على القنوات ذات الصلة والوصول إليها.

وتأتي كل هذه المزايا الآن إلى تيمز من خلال ميزة أرشفة القنوات، ولن تكون هذه الميزة حصرية لمشتركي تيمز بريميوم، على عكس تكامل DALL-E القادم في تيمز.

ولاحظت مايكروسوفت ضمن وصف الميزة في صفحة خريطة طريق Microsoft 365 أنها تزيل القنوات المؤرشفة من الفرق النشطة وقوائم القنوات، ولن يسمح بالمزيد من الإجراءات.

كما أظهرت خريطة الطريق أن المنصة في طريقها في شهر نوفمبر لإضافة طريقة لإنشاء خلفيات خاصة لإعلانات القنوات.

ويستطع المالكون والمسؤولون استعادة قنوات تيمز المؤرشفة إذا لزم الأمر، إذ تحتفظ القنوات المؤرشفة بمحتواها، مثل الرسائل والملفات وعلامات التبويب.

وتخطط شركة البرمجيات العملاقة في شهر ديسمبر من هذا العام لبدء طرح هذه الميزة لعملاء تيمز بطريقة تدريجية.

والجدير بالذكر أن شهر ديسمبر هو الجدول الزمني المبدئي للإصدار، مما يعني أن الإطلاق قد يتأخر إلى العام المقبل إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها.

وتخطط مايكروسوفت خلال الأشهر المقبلة لتقديم عدد كبير من المزايا الجديدة إلى المنصة، وذلك إلى جانب تكامل DALL-E وإمكانية أرشفة القنوات غير النشطة.