مايكروسوفت تمنع ملحقات إكس بوكس غير الرسمية

بدأت مايكروسوفت بمنع استخدام أذرع تحكم إكس بوكس والملحقات غير الرسمية عبر منصاتها للألعاب. وظهر في الأسبوع الماضي تحذير بشأن المنع، إذ تصدر بعض أذرع تحكم إكس بوكس التابعة لجهات خارجية تحذيرًا يوضح أن الملحق المتصل غير رسمي عند وصله بمنصة إكس بوكس.

ومن غير الواضح إذا كانت مايكروسوفت تحاول استهداف أجهزة الغش، أو إذا كانت الشركة المصنعة لأجهزة إكس بوكس تحاول دفع برنامج الأجهزة الشريكة “Designed for Xbox”.

ويظهر الآن خطأ من بعض أذرع تحكم إكس بوكس التابعة لجهات خارجية، إلى جانب تحذير يشير إلى منع استخدام الملحق مرة أخرى بعد أسبوعين.

وقالت مايكروسوفت في ملاحظة دعم: “لديك أسبوعين لاستخدام الملحق غير الرسمي بعد ظهور رمز الخطأ 0x82d60002، ويمنع استخدام هذا الملحق غير الرسمي مع المنصة بعد ذلك، إذ تتلقى في ذلك الوقت رمز الخطأ 0x82d60003”.

وأضافت الشركة: “نحن نشجعك على الاتصال بالمتجر أو الشركة المصنعة التي حصلت منها على الملحق للحصول على المساعدة في إعادته”.

ولا تتأثر أذرع تحكم إكس بوكس التابعة للجهات الخارجية التي تعد جزءًا من برنامج الأجهزة الشريكة “Designed for Xbox”، في حين تتعرض أذرع التحكم غير المرخصة من مايكروسوفت لخطر عرض رمز الخطأ ومع استخدامها.

وقد يؤدي هذا أيضًا إلى منع أجهزة الغش التابعة لجهات خارجية، مثل XIM و Cronus Zen و ReaSnow S1 من العمل عبر منصة إكس بوكس.

وتستخدم أجهزة الغش هذه بشكل شائع عبر الحواسيب لتزييف مدخلات أذرع التحكم، لذلك يمكن لمستخدمي الفأرة ولوحة المفاتيح الحصول على المساعدة في التصويب وتقليل حركة الارتداد من ذراع التحكم مع فوائد الحركة من الفأرة ولوحة المفاتيح.

وتحاول الشركات المطورة للألعاب منع هذه الأجهزة، مع فرض قيود في ألعاب Call of Duty و Destiny 2 و Rainbow Six Siege. وتزداد شعبية أجهزة الغش عبر المنصات، ومن المحتمل أن يؤثر منع مايكروسوفت في بعض هذه الأجهزة غير الرسمية.

وأشارت الشركة المصنعة للأجهزة الداعمة لأذرع تحكم إكس بوكس، “Brook Gaming”، إلى أن أجهزتها تتأثر بسبب خطوة مايكروسوفت، وحذرت من أعطال وظيفية في المستقبل القريب لمجموعة متنوعة من منتجاتها.

وتعد معظم أذرع تحكم إكس بوكس التابعة لجهات خارجية سلكية، إذ لم ترخص مايكروسوفت عادةً بروتوكول إكس بوكس ​​اللاسلكي لموردين آخرين.