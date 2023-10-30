“كهرباء ومياه دبي” تتبنّى إستراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة وصناعة المستقبل

أحرزت إمارة دبي ضمن منظومة شاملة لدعم إستراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات، إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها: إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، التزامًا بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة باعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، وترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.

إستراتيجية شاملة:

تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي إستراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كافة قطاعاتها وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا الصدد؛ قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية، فإن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. إننا نعتز بإسهام الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف إستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030”.

وأضاف معاليه: “تشكّل إستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطارًا شاملًا لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها”.

وقد أكد معاليه أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop 28) في مدينة إكسبو دبي، تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية التي تمثل مقومًا مهمًا من مقومات نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

مبادرات ومشروعات نوعية:

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040، من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج التي تسهم في تسريع التحوّل نحو المباني صفرية الطاقة، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة يدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.

وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.

وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة استخدام الطاقة في مبانيها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مستمر، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه.

وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازًا كبيرًا في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 37.78% في عام 2022 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضًا إجماليًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 82 مليون طن.

واشتملت إعادة التأهيل على استبدال نُظم تبريد وتكييف الهواء القديمة بنُظم أخرى عالية الكفاءة، واستبدال وحدات الإضاءة منخفضة الكفاءة بوحدات ليد (LED) عالية الكفاءة (أكثر من 81,000 وحدة إضاءة)، وتركيب حساسات للتحكم في الإضاءة، وتركيب موفرات المياه، وتوصيل المياه المعالجة لري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها فوق أسطح مباني الهيئة المختلفة ومواقف السيارات الخاصة بها.

نتائج مثمرة:

حققت تلك المشروعات وفورات إجمالية للهيئة خلال عام 2022 تقدر بنحو 52 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.5 مليون جالون من المياه، وهذا يعادل توفير 22.76 مليون درهم وتخفيض 20,899 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب ذلك وابتداءً من مارس 2020، حوّلت الهيئة مراكز إسعاد المتعاملين إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي مارس 2021، تسلّمت الهيئة ختم (100 في المائة لا ورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديرًا لنجاح الهيئة في الانتهاء من التحول الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.

آلات ذكية:

وفي إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالميًا مستدامة ومبتكِرة مُلتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفّرت هيئة كهرباء ومياه دبي آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم. ولدى الهيئة حاليًا وحدتان ذكيتان لإعادة التدوير في مركزها الرئيسي ومبنى ورسان.

العبوات المُعاد تدويرها:

منذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 299,992 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج قمصان ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام. وتُشغل الآلات الذكية عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة في التطبيق الذكي.

مبانٍ خضراء:

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2019 سبقًا عالميًا تمثّل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي – بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

ولدى الهيئة حاليًا عدة مبانٍ خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، و”مركز الابتكار” و”مركز البحوث والتطوير” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية، وجامع الريان في حتا، ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة “مورو”، الذي يعّد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وفق تصنيف موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية 2023 ضمن دورته الـ 25 في الفترة الممتدة بين 15 و17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، وهو حدث رئيسي على أجندة فعاليات الاستدامة العالمية، كونه الأكبر في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.