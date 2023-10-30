عيناي .. أول حلول الذكاء الاصطناعي لصحة العين المطوّرة محليًا في المملكة

دُشن مشروع (عيناي) EYENAI خلال ملتقى الصحة العالمي (Global Health 2023) المقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، والمستمر حتى يوم 31 أكتوبر 2023، وذلك بحضور معالي المهندس عبدالعزيز الرميح؛ نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، ومعالي الدكتور عصام الوقيت؛ مدير مركز المعلومات الوطني في سدايا، والدكتور عبدالعزيز الراجحي؛ الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمهندس مهند الرشيد؛ الرئيس التنفيذي لشركة لين، والأستاذ عبد العزيز المعمر؛ الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات التشغيلية في (سكاي).

يُعد “عيناي” أكبر مشروع وطني يطور محليًا في المملكة العربية السعودية لتشخيص مضاعفات السكري على شبكية العين للوقاية من العمى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ثمرة تعاون بين منظمات رائدة في المملكة، وهي: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وشركة لين لخدمات الأعمال، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي).

#فيديو

تدشين مشروع #عيناي كأول حلول الذكاء الاصطناعي المطورة لصحة العين في #مؤتمر_الصحة_العالمي pic.twitter.com/dlPrfiEuIQ — مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) October 30, 2023

وقد طُور هذا المشروع محليًا على أيدي مهندسين وخبراء سعوديين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ليشكل هذا ثورةً في مجال التشخيص الطبي على المستوى الإقليمي.

ويعد “عيناي” أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة العربية السعودية الذي يُسخر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري وتشخيصه بدقة من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخوارزميات الذكية، وصُمم هذا الحل لتبسيط عملية الفحص وتسريعها، ومعالجة التحديات التي تفرضها الموارد المحدودة، والفحوصات التي تستغرق وقتًا طويلًا، والتكاليف المرتفعة، لزيادة فرص الكشف المبكر لضمان الوقاية التامة من أمراض العيون.

إحصائيات مرضى السكري في السعودية:

أكثر من 4 ملايين مريض مشخصين بداء السكري في السعودية.

واحد من كل خمسة بالغين في السعودية مشخص بمرض السكري.

نسبة 20% من مرضى السكري لديهم درجة معينة من اعتلال الشبكية السكري.

مزايا عيناي:

تمكين الأطباء من اكتشاف المرض خلال المراحل المبكرة وتقديم العلاج في الوقت المناسب، ذلك بفضل دقة النتائج؛ إذ يكتشف نموذج الذكاء الاصطناعي المتطور من عيناي علامات اعتلال الشبكية السكري بدقة استثنائية، بالإضافة إلى توفيره نتائج فحص العين في غضون 10 ثوانٍ فقط.

تسريع فحص الحالات المرضية، مما يقلل من التكاليف والوقت الذي يقضيه الأطباء في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.

يكتشف اعتلال الشبكية السكري ويُحدد الإصابة عن طريق تحليل صورة قاع العين لمرضى السكري بشكل دقيق وآمن.

ويمثل إطلاق عيناي علامة فارقة في الرحلة نحو تعزيز مشهد الرعاية الصحية في المملكة ومن خلال الاستفادة من أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية، ويأتي هذا الحل الجديد ليُرسي معايير جديدة للكشف المبكر والتدخل فيما يتعلق باعتلال الشبكية السكري.

بحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني في #سدايا ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون دُشن مشروع #عيناي خلال #ملتقى_الصحة_العالمي. pic.twitter.com/rbcoybSjx7 — SDAIA (@SDAIA_SA) October 29, 2023

تجدر الإشارة إلى أن محطات فحص عيناي تتوفر حاليًا في مواقع متعددة في مدينة الرياض لتتوسع مستقبلًا في جميع أنحاء المملكة. ويمكن معرفة تفاصيل أكثر عن عيناي وأماكن توفر محطات الفحص من خلال زيارة هذا الموقع: www.eyen.ai.

الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي (Global Health 2023) في نسخته السادسة هذا العام يُقام تحت شعار (استثمر في الصحة)، ويهدف إلى الالتقاء وتبادل الآراء حول التحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والأعمال ضمن مجتمع الرعاية الصحية العالمي، ووتشارك فيه هذا العام أكثر من 300 شركة عالمية ومحلية.

يستضيف ملتقى الصحة العالمي خمسة مؤتمرات:

​منتدى القادة: الذي يهدف إلى تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030.

4 مؤتمرات تهتم بالتعليم الطبي المستمر: الصحة العامة، والجودة في الرعاية الصحية، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة. ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة، ويحتوي على 30 جلسة حوارية سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين والخبراء.