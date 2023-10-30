سامسونج تعتزم إطلاق حواسيبب كروم بوك بلس
عالم الكمبيوتر

سامسونج تعتزم إطلاق حواسيبب كروم بوك بلس

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تخطط شركة سامسونج لإطلاق حواسيب محمولة جديدة بنظام كروم أو إس بمواصفات راقية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقارير صحفية أخيرة، فإن الشركة الكورية ستطلق تلك الحواسيب متماشية مع معايير “كروم بوك بلس” التي وضعتها جوجل حديثًا، وهي معايير لحواسيب كروم بوك ذات أداءٍ عالٍ ومواصفات مرتفعة نسبيًا تمكنها من الحصول على دعم لنظام التشغيل فيها لسنوات طويلة.

وتشمل تلك المعايير وجود معالجات إنتل كور آي 3 من الجيل الثاني عشر فما أحدث، أو معالجات رايزن 3 7000 من AMD فما أحدث، مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت أو أكثر، وسعة تخزين لا تقل عن 128 جيجابايت بالإضافة إلى شاشة وكاميرا ويب لا تقل دقتهما عن Full HD.

وتكون الحواسيب المحمولة من فئة كروم بوك بلس مؤهلة للحصول على تحديثات نظام كروم أو إس من جوجل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ومن المنتظر أن تأتي أجهزة كروم بوك بلس القادمة من سامسونج بالجيل الثاني عشر من معالجات إنتل كور آي 3 – على الأرجح موديل N305 – أو معالجات أخرى أرقى.

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وكانت عدة شركات مثل أسوس وآيسر ولينوفو وإتش بي قد كشفت حديثًا عن بعض الإصدارات الجديدة من الحواسيب المحمولة تحت مظلة كروم بوك بلس، بأسعار تتراوح بين 400 و 800 دولارٍ أمريكي بحسب مواصفات كل إصدار.

وتُعد سامسونج من أولى الشركات التي أصدرت حواسيب كروم بوك، ولديها حاليًا في الأسواق سلسلة حواسيب جالاكسي كروم بوك المميزة.

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