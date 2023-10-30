سامسونج تطلق هاتف Galaxy Z Flip 5 Retro

تعتزم شركة سامسونج في شهر نوفمبر إطلاق هاتف Galaxy Z Flip 5 Retro في كوريا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وفرنسا.

ويعد Galaxy Z Flip 5 Retro هاتفًا ذو إصدار محدود يجسد إرث سامسونج في الابتكار، إذ يستمد الإلهام من هاتف SGH-E700 الذي استحوذ منذ 20 عامًا على السوق بتصميمه وأدائه الاستثنائيين.

وأصدرت سامسونج في عام 2003 جهاز SGH-E700، الذي كان هاتفًا محمولًا مبتكرًا، ويعد الهاتف الأول من سامسونج المتميز بهوائي مدمج.

ولعب الهوائي المدمج دورًا محوريًا في تعزيز مكانة الشركة، إلى جانب الشعبية الواسعة للهاتف، مما ساعد قي جعل سامسونج عملاقة الهواتف الذكية كما هي اليوم.

أدى نجاح هذا الهاتف في ذلك الوقت إلى رفع مكانة سامسونج في صناعة الهواتف المحمولة، إذ بيع منه أكثر من 10 ملايين وحدة.

وتخطط سامسونج الآن لإشراك عملائها من خلال عرض تاريخها في الابتكار، الذي يمتد منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، مع استخدام النموذج الكلاسيكي SGH-E700 وجهاز Galaxy Z Flip 5 الجديد بصفتهما أمثلة تمثيلية.

وقدمت الشركة لعقود من الزمن هواتف محمولة مبتكرة في السوق، وأطلقت سامسونج سلسلة من المنتجات المحمولة الثورية الأخرى، إذ أصدرت في عام 1999 هاتف MP3 المسمى SPH-M2500.

وتبع ذلك هاتف الساعة SPH-WP10، وهاتف التلفاز SCH-M220، وهاتف الكاميرا SCH-V200. ونال كل منتج استحسانًا بسبب مزاياه الجديدة المبتكرة التي تجاوزت في ذلك الوقت حدود ما كان ممكنًا.

ويجلب هاتف Galaxy Z Flip 5 Retro العديد من المزايا المميزة لجهاز SGH-E700، مثل مزيج اللونين الأزرق النيلي والفضي، وإعادة تفسير تصميم تجربة المستخدم لرسومات البكسل المماثلة لأداة الساعة عبر شاشة الغلاف العائدة إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والرسوم المتحركة الحصرية عبر Flex Window التي تصور منظر المدينة بلمسة من الحنين إلى الماضي.

وتتضمن الحزمة الجديدة ثلاث بطاقات Flipsuit تتميز بشعارات من عصور مختلفة من تاريخ الشركة، وحافظة Flipsuit، وبطاقة محفورة برقم تسلسلي فريد من شأنه أن يضيف إلى قيمة المنتج القابلة للتحصيل للعملاء المشترين.

ويتاح هاتف Galaxy Z Flip 5 Retro بكميات محدودة في كوريا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا. ويمكن للمستهلكين في هذه البلدان المختارة شراء هذا الجهاز حصريًا من خلال الموقع الرسمي للشركة.