سامسونج تطلق رسميًا تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S23 .. عاجل

بدأت سامسونج رسميًا إطلاق تحديث One UI 6 الجديد المبني على نظام أندرويد 14 لهواتف جالاكسي S23 الراقية.

وكانت شركة جوجل قد طرحت الإصدار النهائى من نظام أندرويد 14 مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن سامسونج كانت تعمل على النسخة التجريبية منه منذ أغسطس/ آب الماضي مع تحديث One UI 6 في عدد هواتفها الراقية والمتوسطة.

ويمكن لمالكي هواتف جالاكسي S23 و S23 بلس و S23 ألترا تحميل تحديث One UI 6 الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على خيار تحديث البرنامج Software Update.

وبات التحديث الجديد متاحًا للتحميل والتثبيت في بعض الدول، ومن المنتظر وصوله إلى المزيد منها خلال الأيام المقبلة.

ويضم تحديث One UI 6 لهواتف جالاكسي S23 نظام أندرويد 14 وبعض التغييرات في واجهة الاستخدام كتعديل تصميم لوحة الإعدادات السريعة، وإضافة أسلوب جديد للخط في الواجهة باسم One UI Sans، والتركيز على إمكانات التحرير الذكية للصور ومقاطع الفيديو مع خيارات لإعادة ترميم الصور وممحاة الأجسام واقتراحات تحسين الصور.

ويتراوح حجم التحديث الجديد بين 2 و 3 جيجابايت، ويمكن تنزيله مباشرةً على الجهاز ثم تثبيته، لكن مع ضرورة وجود اتصال مستقر بالإنترنت ومساحة تخزين مناسبة ونسبة شحن كافية للبطارية.

ولا يزيل التحديث أي بيانات أو ملفات مخزنة على الأجهزة، لكن يُنصح على أي حال بأخذ نسخة احتياطية من الملفات المهمة قبل تثبيت التحديث.