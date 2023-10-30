سامسونج تبدأ إنتاج هواتف جالاكسي S24 المنتظرة

بدأت شركة سامسونج الكورية إنتاج السلسلة المنتظرة من هواتف جالاكسي S24 المنتظرة وسط شائعات تفيد بنية الشركة تبكير موعد إعلانها.

وأفادت مصادر إعلامية صينية بأن هواتف جالاكسي S24 قد دخلت مرحلة الإنتاج الكبير، مشيرةً إلى أن سامسونج قد تطلقها خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن هواتف جالاكسي S24 حصلت على شهادة 3C في الصين، وهي شهادة غرضها الأساسي ضمان امتثال المنتجات لمعايير الصحة والسلامة والبيئة والأمن الوطني، وهي خطوة روتينية تنفذها الشركات التقنية قبل طرحها في الأسواق.

وكانت سامسونج قد أطلقت سلسلتي جالاكسي S22 و S23 في شهر فبراير/ شباط من عامي 2022 و 2023 على الترتيب.

واعتادت الشركة الكورية الجنوبية إقامة حدثين خلال العام للكشف عن هواتفها الذكية الرائدة، أحدهما يكون في مطلع العام وتخصصه للإصدارات الجديدة من سلسلة جالاكسي إس، والآخر في منتصف العام ويركز على هواتفها القابلة للطي.

ومن المنتظر أن تأتي سلسلة جالاكسي S24 القادمة من سامسونج بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 أو إكسينوس 2400 بحسب دولة الإصدار، بالإضافة إلى ترقيات في نظام التصوير والشاشة.

وتشمل هواتف جالاكسي S24 ثلاثة إصدارات؛ الإصدار الأساسي وإصدار “بلس” المشابه له لكن مع شاشة ذات قياس أكبر وبطارية ذات عمر أطول، في حين يكون إصدار ألترا الأغلى ثمنًا والأكثر تطورًا في نظام التصوير كما تمنحه الشركة بعض المزايا الحصرية الأخرى.