رسميًا ... قيمة إكس أقل من نصف المبلغ الذي دفعه ماسك

أفاد موقع (ذا فيرج) The Verge التقني اليوم الاثنين بأنه اطلع على مستندات رسمية تُثبت أن قيمة شركة إكس (تويتر سابقًا) هي الآن أقل من نصف السعر الذي دفعه (إيلون ماسك) للاستحواذ عليها قبل سنة.

وكان الملياردير، الذي أسس عددًا من الشركات العملاقة ويرأسها، مثل: شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، قد أتم صفقة الاستحواذ على تويتر في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

والآن، قال موقع (ذا فيرج) إن إكس قدّمت لموظفيها منحًا للأسهم تجعل سعر السهم الواحد 45 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن قيمة الشركة تساوي الآن 19 مليار دولار أمريكي.

ومقارنةً بالسعر الأصلي للسهم الواحد الذي دفعه ماسك عند الاستحواذ على الشركة، فإنه يمثل انخفاضًا بنسبة 55 في المئة.

ووفقًا لموقع (ذا فيرج)، فإن المستندات تشير إلى أن «مجلس الإدارة هو الذي يحدد القيمة السوقية العادلة للسهم بناءً على عدد من العوامل بطريقة تتوافق مع القواعد الضريبية المعمول بها»، ما يعني أن هذا السعر يؤكد رسميًا القيمة الحقيقة لشركة إكس.

وأفاد موقعا (ذي إنفورميشن) The Information و (بلاتفورمر)Platformer في شهر آذار/ مارس الماضي بأن ماسك قدّر قيمة لشركة حينئذ بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قريب من الرقم الحالي.

وصرّح ماسك العام الماضي أن المبلغ الذي دفعه للاستحواذ على تويتر مبالغ فيه على نحو واضح، وكان يُقدَّر حينئذ بنحو 54.20 دولارًا أمريكيًا للسهم. وكان السعر أيضًا أحد أسباب محاولته التراجع عن الصفقة العام الماضي، مدعيًا أن الشركة قدمت بيانات مزيفة ومضللة بشأن وجود الحسابات الآلية على المنصة.