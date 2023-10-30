تيليجرام تطوّر خاصيتي الردود ومعاينة الروابط .. عاجل

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا طوّرت من خلاله خاصيتي الردود على الرسائل ومعاينة الروابط.

ومن أبرز التطورات الجديدة التي شهدتها خاصية الردود في تيليجرام إمكانية اقتباس جزء من الرسالة التي يجري الرد عليها، ويمكن إجراء ذلك بتحديد الجزء المراد اقتباسه، ثم الضغط على خيار “اقتباس Quote” من قائمة التنسيق التي تظهر تلقائيًا.

ويمكن اقتباس أكثر من نص عند الرد على رسالة محددة، كما يمكن إرسال الردود إلى محادثات أخرى، في حالة الحالة للرد عليها بشكل خاص أو نقل المحادثة إلى مجموعة أو قناة أخرى.

ويوفر التحديث الجديد لتيليجرام إمكانية التحكم في خاصية معاينة الروابط، كتغيير حجم الصور وموضع الملخص.

ومن الجدير بالذكر أن منصة تيليجرام كانت أولى منصات المراسلة الفورية التي تتيح للمستخدمين إمكانية الرد على الرسائل ومعاينة الروابط، ويرجع ذلك لعام 2015 قبل أن تتبناها باقي المنصات وتصبح خصائص بديهية فيها.

وفي خاصية القصص، يمكن للمستخدمين الآن عند مشاهدة قصص الفيديو التقدم أو الرجوع بالسحب يمينًا ويسارًا، كما يمكن استخدام ضوء الكشاف الأمامي لالتقاط صور سيلفي محسنة داخل تيليجرام، مع إعدادات للتحكم في درجة الدفء والشدة.

ولمشتركي خدمة تيليجرام المميز Telegram Premium، بات بالإمكان تخصيص حساباتهم بشكل أكبر من خلال اختيار اللون الذي يظهر به اسم الحساب والروابط والردود في كافة المحادثات والمجموعات.

ويمكن الاستمتاع بالمزايا الجديدة عبر تحديث تطبيق تيليجرام إلى آخر إصدار متاح في متجري جوجل بلاي وآب ستور، كما يمكن التعرف على آلية عملها من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي للمنصة.