ركزت شركة جوجل في هذا العام في تطوير خدماتها بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدامها، فقد أضافت مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى خدمة (مستندات جوجل) Google Docs و (جيميل) Gmail، وغيرهما، وأعلنت الأسبوع الماضي مزايا جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها (خرائط جوجل) Google Maps، بالإضافة إلى تحسين بعض المزايا الحالية.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى خرائط جوجل:

1- مزية Visual Search :

مزية (البحث المرئي) Visual Search هي مزية جديدة في خرائط جوجل تستفيد من الصور التي يشاركها مستخدمو الخرائط لتقديم نتائج بحث تتضمن صور. على سبيل المثال: إذا سافرت إلى طوكيو وترغب في تعرّف بعض الأنشطة التي يمكن ممارستها هناك، يمكنك البحث عن (أنشطة يمكن ممارستها في طوكيو) داخل تطبيق الخرائط، وستبحث خرائط جوجل عن الصور التي تتطابق مع هذا الوصف من المواقع القريبة منك.

2- مزية Immersive View for routes :

في مزية Immersive View for routes تستخدم جوجل تقنية الذكاء الاصطناعي لإدماج مليارات الصور من خدمة Street View والصور الجوّية لإنشاء نموذج تفاعلي لكافة تفاصيل الطرق، مما يسمح لك بتعرّف أشياء مثل: حركة المرور وتأثيرات الطقس، واتجاهات القيادة قبل التوجه إلى تلك الطرق.

3- صور مُحسّنة للطرق والمباني:

ستلاحظ قريبًا المزيد من صور المُحسّنة للمباني والطرق أثناء تتبع الاتجاهات في تطبيق الخرائط، مما يعكس شكل الطرق الحقيقي ويُسهّل اتباع الاتجاهات.

4- تحسينات في مزية محطات شحن السيارات الكهربائية:

إذا كان لديك سيارة كهربائية، فسيمنحك تحديث خرائط جوجل الجديد مزيدًا من المعلومات التي ستساعدك فيما يتعلق بشحن سيارتك. إذ ستوضح الخرائط إذا كان الشاحن الذي توفره المحطة متوافقًا مع سيارتك، ومتى استُخدمت تلك المحطة آخر مرة، ومدى سرعة أو بُطء هذا الشاحن.

5- توسيع مزية Lens in Maps :

غيّرت جوجل اسم مزية (البحث باستخدام العرض المباشر) Search with Live View إلى Lens in Maps، ووسعتها لتشمل أكثر من 50 مدينة جديدة، ومنها: أوستن ولاس فيغاس وساو باولو وروما.

وإذا نقرت فوق رمز (العدسة) Lens في تطبيق الخرائط ورفعت هاتفك نحو منطقة معينة، ستعرض خرائط جوجل معلومات حول الأشياء الموجودة فيها، مثل: أجهزة الصراف الآلي والمطاعم والمتاجر، حتى تتمكن من معرفة المزيد من المعلومات عن الأماكن المتوفرة في تلك المنطقة دون الحاجة إلى البحث عن الأماكن المختلفة بشكل فردي.