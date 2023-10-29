ويندوز 11 يدعم 10 تنسيقات إضافية للملفات المؤرشفة مثل 7-Zip و RAR

قالت شركة مايكروسوفت إن إصدار عام 2022 من نظام التشغيل ويندوز 11 أصبح يدعم ما يقرب من عشرة تنسيقات إضافية للملفات المؤرشفة، ومن ذلك: RAR، و 7-Zip، و Tar، و GZ.

ومع التحديث التراكمي الاختياري KB5031455 لهذا الشهر، أصبح نظام التشغيل ويندوز 11 يدعم 11 تنسيقًا للملفات المؤرشفة.

وتضم القائمة المحدثة لأنواع الملفات المؤرشفة المدعومة في نظام التشغيل ويندوز 11 كلًا من: .rar، و .7z، و .tar، و .tar.gz، و .tar.bz2، و .tar.zst، و .tar.xz، و .tgz، و .tbz2، و .tzst، و .txz، ومع ذلك، فإن النظام لا يدعم بعد الملفات المشفرة المحمية بكلمة مرور.

وعندما سئل متحدث باسم مايكروسوفت عن مزيد من التفاصيل بشأن دعم الملفات المؤرشفة المحمية بكلمة مرور، قال إن مايكروسوفت ليس لديها أي شيء آخر تعلنه في الوقت الحالي.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها أضافت تنسيقات الملفات المؤرشفة الجديدة بمساعدة مشروع libarchive المفتوح المصدر، مما يعني أنه من المحتمل أن تُدعم لاحقًا تنسيقات أخرى، مثل: LZH، و XAR.

ونظرًا إلى أن KB5031455 هو تحديث اختياري، يتعين على مستخدمي ويندوز تثبيته يدويًا عن طريق فتح تطبيق الإعدادات، ثم الانتقال إلى (تحديث ويندوز) Windows Update، ثم النقر على (التحقق من وجود تحديثات) Check for Updates. وسيُطلب من المستخدمين بعد ذلك تثبيت التحديث بالنقر على رابط (نزِّل وثبِّت) Download and Install.

هذا، وسوف تتاح هذه الإمكانية الجديدة لمستخدمي ويندوز 11 جميعهم من خلال التحديث التراكمي المقرر إصداره خلال (ثلاثاء التصحيح) Patch Tuesday القادم المتوقع منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أول مرة أن ويندوز 11 سوف يحصل على دعم لتنسيقات الملفات المؤرشفة الإضافية خلال مؤتمر المطورين Build 2023 في شهر أيار/ مايو الماضي.

وتُستخدم تنسيقات الملفات المؤرشفة، مثل: ZIP، و 7-Zip، و RAR على نطاق واسع في أنظمة ويندوز، ويُعد ZIP أكثر الخيارات انتشارًا.

ومع أن مايكروسوفت قد بدأت إدماج دعم ملفات ZIP في نظام ويندوز منذ عام 1998، كانت تطبيقات الطرف الثالث، مثل: 7-ZIP، و WinRAR مطلوبة للتعامل مع الملفات المؤرشفة التي تأتي بتنسيقات: .7z، و .rar، و .gz.

يُذكر أن التحديث الاختياري الجديد يعمل أيضًا على تمكين مزايا التحديث الكبير الأخير المسمى Moment 4 جميعها، مما يوفر 72 ميزة جديدة لنظام التشغيل ويندوز 11، ومن ذلك: مستكشف الملفات المُحدَّث، وتطبيق النسخ الاحتياطي الجديد، ومدير مفاتيح المرور المدمج، وبرنامج الذكاء الاصطناعي (كوبايلت) Copilot.