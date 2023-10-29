مزايا في تقويم جوجل تساعدك في تعزيز الإنتاجية

يُعدّ تطبيق (تقويم جوجل) Google Calendar من أبرز تطبيقات الجدولة وتتبع المهام خاصةً لمُستخدمي أجهزة أندرويد، ويتميز هذا التطبيق بسهولة استخدامه، ولا تقتصر فائدته على جدولة المهام فحسب، بل يمكن الاستفادة من المزايا العديدة المتوفرة فيه التي يمكن أن تساعد في زيادة الإنتاجية وتوفير الوقت، وتسهيل تتبع المهام.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا تقويم جوجل التي تساعدك في تعزيز الإنتاجية:

1- إمكانية إعداد التذكيرات التلقائية:

من المفيد تعيين تذكيرات لتجنب تفويت أي أحداث قادمة أو لمنح نفسك وقتًا كافيًا للاستعداد للأحداث القادمة. ومع ذلك، فإن إعداد تذكير لكل حدث جديد تضيفه إلى تقويم جوجل قد يكون أمرًا صعبًا.

لكن تطبيق تقويم جوجل يُتيح لك إنشاء تذكيرات لاستخدامها تلقائيًا لجميع الأحداث التي تضيفها. إليك كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية في تطبيق تقويم جوجل. انقر فوق أيقونة الترس في الجهة اليُمنى، ثم اختر (الإعدادات) Settings. في قسم (إعدادات التقويمات الخاصة بي) Settings for my calendars، اختر التقويم الخاص بك. انقر فوق خيار (إشعارات الحدث) Event Notifications، ثم انقر فوق (إضافة إشعار) Add notification. اختر المدة المناسبة لك، وسيضبط تقويم جوجل هذه التذكيرات نفسها لجميع الأحداث التي تضيفها إلى التطبيق.

2- التكامل مع التطبيقات الأخرى:

يتطلب استخدام تطبيقات مختلفة لتنظيم مهامك اليومية، سواء المهام الشخصية أو الخاصة بالعمل التنقل باستمرار بين التطبيقات التي تستخدمها.

ولحل هذه المشكلة، يمكنك الاستفادة من تكامل العديد من تطبيقات الجدولة وتنظيم المهام مع تقويم جوجل مما يُسهّل تنظيم مهامك، على سبيل المثال: يتكامل تقويم جوجل مع تطبيق Slack، مما يتيح لك جدولة الأحداث وحذفها مباشرة من Slack.

3- مزية إرسال بريد إلكتروني تلقائيًا يتضمن جدول أعمالك اليومي:

يحتوي تقويم جوجل على مزية تتيح لك إرسال المهام والأحداث القادمة في التقويم الخاص بك إلى بريدك الإلكتروني يوميًا. وبعد تنشيط هذه المزية، لن تحتاج إلى فتح التقويم لتتبع مهامك ويمكنك متابعتها مباشرة في البريد الإلكتروني.

ولإعداد هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تقويم جوجل، ثم انقر فوق أيقونة الترس. انقر فوق خيار (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إعدادات التقويمات الخاصة بي) Settings for my calendars. اختر واحدًا من التقويمات الخاصة بك. مرر إلى الأسفل لتصل إلى (الإخطارات الأخرى) Other notifications. بجانب (جدول الأعمال اليومي) Daily agenda، اختر (البريد الإلكتروني) Email من القائمة لبدء تلقي رسائل البريد الإلكتروني التي تتضمن جدول أعمالك اليومي.

4- استخدم صوتك لضبط حدث جديد:

إذا كنت مشغولًا ولا تستطيع الإمساك بهاتفك، ولكنك بحاجة إلى تحديد موعد لحدث معين، فيمكنك استخدام صوتك لإنشاء حدث بدلًا من فتح تطبيق تقويم جوجل وكتابة جميع التفاصيل.

وما عليك سوى قول: مرحبًا جوجل، أنشئ حدثًا في التقويم… ثم أخبر مساعد جوجل بتفاصيل الحدث، وقد يطلب منك معلومات إضافية قبل حفظ الحدث.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون فلن تتمكن من استخدام المساعد الصوتي سيري (Siri) لإنشاء أحداث في تقويم جوجل. وإذا كنت تريد القيام بذلك، فيجب عليك ضبط تقويم جوجل كتقويم افتراضي، بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (التقويم) Calendar، ثم (التقويم الافتراضي) Default Calendar، واختر تقويم جوجل.

5- رفض طلبات الأحداث تلقائيًا:

لا يساعدك استخدام تقويم جوجل في تتبع مواعيدك فقط، إذ يمكنك أيضًا استخدامه لضمان الحفاظ على التوازن بين العمل وجوانب الحياة الأخرى. فعندما تضع جدولًا زمنيًا للعمل، سيرفض تقويم جوجل تلقائيًا طلبات الاجتماعات عندما تكون مواعيدها خلال ساعات العمل التي أضفتها إلى التقويم، أو في وقت إجازتك الذي حددته سابقًا في تقويم جوجل.