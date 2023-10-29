كيفية تخصيص زر الإجراءات في ساعة Apple Watch Ultra

تحتوي ساعتا Apple Watch Ultra وApple Watch Ultra 2 على زر لا يتوفر في ساعات آبل الذكية الأخرى، وهو: زر الإجراءات (Action Button).

أضافت آبل هذا الزر لتسهيل التحكم في تلك الساعات عندما لا يمكن استخدام الشاشة التي تعمل باللمس بسهولة. على سبيل المثال: إذا كانت يداك تتعرقان بعد ممارسة التمارين الرياضية، أو إذا كنت ترتدي قفازات فلن تتمكن من استخدام شاشة الساعة.

هناك العديد من الطرق لاستخدام زر الإجراءات، ومن السهل تخصيصه للوصول بسرعة إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا. وفيما يلي سنذكر المزيد من المعلومات حول زر الإجراءات المتوفر في ساعات Apple Watch Ultra وكيفية تخصيصه للوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك بسرعة:

أولًا: ما فائدة زر الإجراءات المتوفر في ساعتي آبل Watch Ultra و Watch Ultra 2؟

زر الإجراءات (Action Button) هو زر مادي يتميز بلونه البرتقالي ويقع في الجهة اليُسرى من الإطار المحيط بالشاشة في ساعتي آبل Watch Ultra و Watch Ultra 2.

يُسهّل هذا الزر تنفيذ العديد من الإجراءات والوصول السريع إلى تطبيق معين دون الحاجة إلى استخدام الشاشة التي تعمل باللمس. ويمكن تخصيص زر الإجراءات بسهولة للوصول بسرعة إلى مجموعة متنوعة من المزايا والتطبيقات المفضلة لديك، إذ يمكن أن تستخدم زر الإجراءات للبدء بالتمارين فورًا، أو للانتقال إلى المرحلة التالية من تمرين معين، كما يمكن لهواة الرياضات المائية تخصيص زر الإجراءات لتشغيل تطبيق Depth الذي يعرض الوقت والعمق اللحظي، ودرجة حرارة الماء، والمدة المُنقضية تحت الماء، وأقصى عمق وصل إليه الغواص.

ثانيًا: كيفية تخصيص زر الإجراءات في ساعتي آبل Watch Ultra و Watch Ultra 2:

لتخصيص زر الإجراءات في ساعتي آبل Watch Ultra و Watch Ultra 2، اتبع الخطوات التالية: