شاومي تكشف عن ساعة وتش S3 بنظام HyperOS

كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن ساعتها الذكية الجديدة وتش S3، وهي تعتبر أول ساعة ذكية من الشركة بنظامها الجديد HyperOS.

وتتميز ساعة شاومي الجديدة بإمكانية تخصيص وتغيير حافات الشاشة من الإعدادات وفقًا لتفضيلات المستخدم وواجهة الساعة المُستخدمة، بالإضافة إلى رسوم متحركة ديناميكية ومؤثرات صوتية حصرية، مما يعطي المستخدم شعورًا بآلية تشغيل دقيقة.

وتدعم ساعة شاومي وتش S3 ما يزيد على 150 وضعًا رياضيًا تغطي كافة الأنشطة التي يقوم بها المستخدم، كما تحتوي على حساس لقياس نبضات القلب عبر 12 قناة، مما يزيد دقة القياس بنحو 20% وفقًا للشركة، بالإضافة إلى نظام GPS عالي الدقة.

وتدعم الساعة مزايا تتبع النشاط الحركي، وقياس معدل نبضات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ومستوى الضغط العصبي، ومراقبة النوم، كما يمكنها قياس الضغط الجوي والإضاءة المحيطة.

وتحمل ساعة شاومي وتش S3 شاشة بقياس 1.43 إنش بدقة 466 × 466 بكسل من نوع أموليد، بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 600 شمعة، كما تضم بطارية بسعة 486 ميلي أمبير، يمكنها أن تدوم حتى 15 يومًا من الاستخدام العادي، أو 5 أيام عند تفعيل وضع الشاشة الدائمة (يقل عمر البطارية عن ذلك في النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع).

وتوفر شاومي الساعة بتصميم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بإصدار مميز به شريحة اتصال مدمجة eSIM مع سوار جلدي بسعر 150 دولارًا أمريكيًا، وآخر بدون شريحة eSIM مع سوار مطاطي بسعر 110 دولارات أمريكية.