سامسونج تطور شاشات متقدمة لهواتف جالاكسي S24

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إنتاج شاشات ذات خصائص متقدمة لهواتف جالاكسي S24 القادمة.

ووفقًا لتسريبات حديثة، فإن الشركة سوف تطرح هاتف جالاكسي S24 الأساسي بالإضافة إلى إصداري بلس وألترا بشاشة من نوع سوبر أمولد Super AMOLED بمعدل سطوع عالٍ يصل إلى 2500 شمعة.

وفي حالة صحة تلك التسريبات، فإن سطوع شاشات سلسلة جالاكسي S24 سيكون أعلى بما يزيد على 40% مقارنةً بهواتف جالاكسي S23 الحالية.

وبفضل السطوع العالي، قد تصبح شاشات جالاكسي S24 داعمة لتقنية النطاق الديناميكي الفائق Ultra HDR التي أتاحتها جوجل حديثًا في نظام أندرويد 14.

وتتيح تقنية Ultra HDR التقاط الصور ومقاطع الفيديو بتنسيق HDR ثم عرضها بالتنسيق نفسه على الهواتف المتوافقة.

وكانت بعض الشركات الصينية قد أتاحت بالفعل تلك الخاصية في بعض هواتفها الراقية. ومع أنها لم تتوفر في تحديث One UI 6 الجديد، إلا أن سامسونج تعمل على تطويرها في الوقت الحالي مستفيدةً من الترقية المنتظرة في الشاشة.

وفي الوقت الحالي، يجري تحويل الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بتقنية النطاق الديناميكي العالي HDR في معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى النطاق الديناميكي القياسي SDR وتُعرض به، مما يؤدي إلى فقدان معلومات النطاق الديناميكي العالي.

واعتمدت بعض الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد على طرقها الخاصة لعرض ملفات HDR على الشاشات التي تدعمها، لكن جوجل تقدم الآن معيارًا لتلك الخاصية مع نظام أندرويد 14.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل هواتف جالاكسي S24 القادمة على ترقيات أخرى في الكاميرا والمواصفات الداخلية بالإضافة إلى إدماج واسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.