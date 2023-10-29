جوجل تسهّل دعم مفاتيح المرور في تطبيقات أندرويد

تعتزم شركة جوجل رفع مستوى الأمان في تطبيقات أندرويد المختلفة عبر تسهيل دعم مفاتيح المرور Passkeys فيها، وفقًا لما جاء في مدونتها الرسمية للمطورين.

وقالت جوجل إن نظام أندرويد سيحتوي على واجهة برمجة تطبيقات API لما تطلق عليه “مدير الاعتماد Credential Manager”، من أجل تخزين وإدارة أسماء المستخدمين وكلمات السر ومفاتيح المرور، وسيكون متاحًا للمطورين بدايةً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأتاحت جوجل “مدير الاعتماد Credential Manager” للاختبار على مدار الأشهر الماضية، وهو مسؤول عن إدارة المصادقة البيومترية لمفاتيح المرور وكلمات المرور التقليدية بالإضافة إلى تسجيل الدخول بالهوية الموحدة تحت مظلة واحدة في نظام أندرويد.

ومن المنتظر أن يسمح ذلك التغيير لمطوري تطبيقات أندرويد بتقديم دعم أفضل للمصادقة في نظام أندرويد 14 عبر مفاتيح المرور Passkeys التي توفر للمستخدمين تسجيلات دخول اعتمادًا على المصادقة البيومترية والتحقق من الهوية من خلال بصمات الأصابع أو مسح الوجه كبديل لكلمات المرور التقليدية Passwords، كما تخفف ميزة مفاتيح المرور عناء نسيان كلمات المرور التقليدية أو سرقتها.

ويمكن أيضًا إدماج واجهة “مدير الاعتماد” الجديد في تطبيقات إدارة كلمات المرور، مثل تطبيق 1Password، حتى يتمتع المستخدمون بتجربة أكثر سلاسة، حيث يعتمد عليها الكثيرون بدلًا من مكوّن إدارة كلمات المرور الافتراضي من جوجل في أندرويد.

وأشارت جوجل إلى أنها أوقفت العديد من واجهات برمجة التطبيقات المرتبطة بعمليات المصادقة والتحقق من هوية المستخدمين بحيث سيتعين على المطورين فقط الاتصال بمدير الاعتماد الجديد لمصادقة المستخدمين.

وبدأت جوجل استخدام خاصية مفاتيح المرور في خدماتها وتطبيقاتها المختلفة، كما ستتوفر قريبًا في عدد من تطبيقات أندرويد الخارجية مثل واتساب وأوبر وأمازون وتيك توك وغيرها.