آبل تخطط لإطلاق إصدار جديد من سماعات آيربودز ماكس

تخطط شركة آبل لإطلاق إصدار جديد من سماعة الرأس اللاسلكية الخاصة بها “آيربودز ماكس AirPods Max” خلال عام 2024 المقبل.

وبحسب تقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، فإن آبل تعتزم ترقية سماعة آيربودز ماكس بإضافة منفذ USB C للشحن، وبعض خيارات الألوان الجديدة.

وبحسب التقرير، فإن الشركة الأمريكية لا تنوي في الوقت الحالي ترقية السماعة على نحوٍ واسع. ومع ذلك، فقد تلك الخطط قد تتغير مستقبلًا.

وتسعى آبل إلى ترقية السماعة لكي تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الشركات بطرح منتجاتها بمنفذ USB C لتوحيد جميع منافذ الشحن في كافة المنتجات والملحقات.

وتشبه تلك الترقية المنتظرة ما فعلته الشركة مع الجيل الثاني من سماعة الأذن آيربودز برو التي حدثتها بإضافة منفذ USB C فقط مع الإبقاء على المكونات الداخلية كما هي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت آبل قد كشفت عن سماعة الرأس اللاسلكية آيربودز ماكس نهاية عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم تحدثها الشركة بأي إصدار لاحق، في حين شهدت سماعات الأذن “آيربودز” عدة ترقيات على مستوى العتاد والمزايا البرمجية.

وقد يصبح الإصدار المنتظر من سماعة آيربودز ماكس مخيبًا للآمال استنادًا إلى المعلومات المذكورة في تقرير بلومبيرج، إذ قد لا تأتي السماعة بمعالج H2 الأحدث أو شريحة U1 ما يعني غياب العديد من المزايا المهمة التي توفرها الشركة للإصدارات الحديثة من سماعاتها.

ومن الجدير بالذكر أن سماعة آيربودز ماكس تتيحها آبل للجمهور بسعر يصل إلى 550 دولارًا أمريكيًا.