AOC تستعد للكشف عن شاشة الاعبين AGON AG456UCZD بدقة UWQHD

أعلنت شركة AOC اقتراب طرح الشاشة الجديدة المخصصة لجمهور اللاعبين AGON AG456UCZD بحجم كبير 44.5 بوصة ودقة عرض UWQHD.

هذه الشاشة لم تظهر بعد على موقع الشركة ولكن موقع Display Specifications المشهور نشر كامل مواصفات الشاشة الجديدة من AOC. تعتمد الشاشة على لوحة OLED بدقة عرض UWQHD أو 1440×3440 بكسلًا ومعدل تحديث متحرك قدره 240 هرتزًا، هذا يعني دعم الشاشة لتقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة على نحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

مزايا الشاشة قدومها بمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، ونسبة التباين تصل إلى 1500,000:1، وزمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، ومساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 98.5% و sRGB بنسبة 100%، مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت. مقدار التغيير في الإدراك البصري للّونين (Delta E) تم من خلال معايرة هذه الشاشة سابقًا بقيمة قدرها 2 Delta E لضمان أفضل إعادة إنتاجٍ للألوان.

يلاحظ اعتماد الشاشة على زاوية انحناء 800R رغم حجمها الكبير، إلا أن ذلك سوف يساعد المستخدم أو اللاعب على رؤية كامل محيط الشاشة وأطرافها مع راحة كبرى للعين. الجهة الخلفية للشاشة تضم نظام ألوان LightFX الذي يدعم أكثر من 100 ألف لون و 14 نمط مختلف من الإضاءة لإضافة لمسة جمالية، وإمكانية مزامنة ألوان الشاشة الخلفية مع باقي قطع الهاردوير التي لديك مثل الماوس والكيبورد.

حصلت هذه الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution Platinum و flicker-free و Eyesafe Display 2.0، ويأتي إطار الشاشة الخارجي بطلاء مضاد للوهج منخفض الانعكاس.

كما تضم منفذين HDMI 2.0، ومنفذ DP 1.4 ومنفذ USB Type-C قادر على توفير طاقة تصل إلى 90 واطًا، مع 4 منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-B، ومنفذ سماعة الرأس، مع دمج مكبري صوت بقوة 8 واط.

يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 15 درجة، والدوران من -15 إلى 15 درجة، وتعديل الإرتفاع من 0 إلى 100 ملم.

بالنسبة للتوفر أو السعر ليس هناك أي معلومات في الوقت الحالي.