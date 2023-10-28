ويندوز 11 يتيح لك الكتابة في أي مكان يمكنك الكتابة فيه

بدأت مايكروسوفت بطرح تغييرات جديدة على Windows Ink تتيح لك الكتابة في أي مكان يتلقى مدخلات في ويندوز 11.

ويعمل تحويل الكتابة اليدوية إلى نص الآن داخل مربعات البحث والعناصر الأخرى حيث تكتب مدخلاتك عادةً في ويندوز 11، وذلك بعد أشهر من معاينة التغييرات.

وطرحت مايكروسوفت التحديث غير المتعلق بالأمان KB5031455 بصفته معاينة لمستخدمي ويندوز 11، ويمكن الحصول عليه عبر التوجه إلى Windows Update وتغيير خيار “الحصول على التحديثات الأخيرة بمجرد توفرها” للحصول على هذا التحديث قبل أن يصبح في الأسابيع المقبلة متاحًا بالكامل.

وتظهر هذه الميزة الجديدة إذا كان لديك جهاز Surface مزود بقلم أو أي جهاز لوحي آخر يعمل بنظام ويندوز ويدعم Windows Ink، إذ تظهر عند بدء الكتابة ضمن مربع البحث، أو في حقول تحرير النص الأخرى في ويندوز 11.

ويتوفر هذا الخيار في الوقت الحالي للغة الإنجليزية الأمريكية فقط، مع توفير الدعم قريبًا للغات الإضافية.

كما حسنت مايكروسوفت أيضًا تقنية التعرف على خط اليد، إذ أصبحت دقيقة بشكل أكبر في هذا التحديث، وهناك إيماءات لحذف الكلمات وتحديدها وجمعها وتقسيمها، إلى جانب إيماءة لتقسيم النص إلى سطر جديد.

ويتضمن هذا التحديث أيضًا عددًا من إصلاحات الأخطاء في نظام التشغيل ويندوز 11، مع إصلاح تسرب الذاكرة في ملف ctfmon.exe، وتحسينات لميزة الإضاءة الديناميكية الجديدة.

وتهدف مايكروسوفت مع هذا التحديث الأخير لميزة Windows Ink إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة لأصحاب Surface و Windows Tablet.

ويؤدي تبسيط عملية الإدخال وتحسين تقنية التعرف على الكتابة اليدوية إلى تعزيز نظام التشغيل بصفته منصة قوية لكل من الإنتاجية والمهمات الإبداعية.

ويتوافق تحديث Windows Ink الجديد مع أجهزة Surface المزودة بقلم، بالإضافة إلى أجهزة ويندوز اللوحية الأخرى الداعمة لميزة Windows Ink.

ويعد التحديث KB5031455 بمنزلة معاينة للتحديث المفترض صدوره في الشهر المقبل للجميع، وهو متوفر لنظام التشغيل Windows 11 22H2، ويتضمن جميع مزايا Moment 4، مثل Copilot، وقسم مكونات النظام الجديد في الإعدادات.

وتتلقى كل منطقة في نظام التشغيل ويندوز 11 تقريبًا نوعًا ما من التحديث، بدءًا من قائمة ابدأ وشريط المهام، مرورًا بالإعدادات ومستكشف الملفات، وحتى إمكانية الوصول.