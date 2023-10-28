ميكرون تعلن شحن أولى نماذج ذاكرة LPDDR5X الأسرع في العالم

أعلنت شركة ميكرون (Micron) شحن أُولى نماذج ذاكرة التخزين LPDDR5X الأسرع في العالم والفريدة من نوعها بسبب اعتمادها على دقة التصنيع 1β (1-beta) لتستفيد منها منصة Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم وهي أحدث منصة للهواتف الذكية.

تمتاز ذاكرة التخزين LPDDR5X بسرعتها الكبرى التي تبلغ 9.6 جيجابت / الثانية المصنفة على أنها الأسرع في العالم لإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل دقة التصنيع 1β المبتكرة والرائدة في المجال، توفر ذاكرة LPDDR5X قدرات متقدمة أيضًا لتوفير الطاقة إلى مستخدمي الأجهزة المحمولة بمختلف أنواعها.

قال مارك مونتيرث، نائب رئيس الشركة والمدير العام لوحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة ميكرون: “إن الذكاء الاصطناعي التوليدي مهيأ لإطلاق العنان لإنتاجية غير مسبوقة مع سهولة الاستخدام والتخصيص لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال تقديم قوة نماذج اللغات الكبيرة للهواتف الذكية. إن ذاكرة 1β LPDDR5X من ميكرون إلى جانب منصة الهواتف الذكية Snapdragon 8 Gen 3 المحسّنة من شركة كوالكوم تعمل على تمكين مصنعي الهواتف الذكية من رفع مستوى أداء الجيل التالي وتحقيق كفاءة الطاقة الضرورية لإتاحة تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية”.

وقال زياد أصغر، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات في شركة كوالكوم “حتى الآن، جرى تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي بغالبيته على المنصات السحابية، ولكن منصتنا Snapdragon 8 Gen 3 الجديدة تجعل حالات الاستخدام الثورية للذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول أيدي المستخدمين من خلال تمكين نماذج اللغات الكبيرة ونماذج لغة الرؤية الكبيرة للتشغيل على تلك الأجهزة. إن تعاوننا مع ميكرون لإدراج أسرع ذاكرة تخزين في المجال 1β LPDDR5X، مع منصة Snapdragon للهواتف الذكية يفتح عالما جديدا من تجارب الذكاء الاصطناعي الفائقة التخصيص من أجل مستخدمي الهواتف الذكية”.

باعتبارها أسرع ذاكرة تخزين في المجال والمتوفرة بسرعة تصل إلى 9.6 جيجابت / الثانية، فإن ذاكرة LPDDR5X من ميكرون تقدم عرض النطاق الترددي الأعلى بنسبة تصل إلى 12% مقارنة مع الجيل السابق، وهو أمر بالغ الأهمية للحصول على أفضل أداء للذكاء الاصطناعي.

وتقدم إمكانات توفير الطاقة الأكثر تقدمًا في المجال مثل التقنيات الأساسية لقياس الجهد الديناميكي ورفع التردد، وتوفر تحسينًا للطاقة بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا ومرونة لتوفير طاقة وأداء مخصصين من أجل أعباء العمل. يعد توفير الطاقة أمرًا بالغ الأهمية خاصة للتطبيقات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين جني فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي مع عمر بطارية طويل.

ذاكرة LPDDR5X من شركة ميكرون متوفرة بسعات تصل إلى 16 جيجابايت وتوفر أعلى أداء وأقل استهلاك للطاقة في المجال.

كما تتيح منصة Snapdragon 8 Gen 3 تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي القوية على الهواتف الذكية الرائدة، مما يفتح المجال لجيل جديد من التطبيقات والقدرات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يؤدي تمكين الذكاء الاصطناعي على الجهاز أيضًا إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل متطلبات الطاقة وكذلك تقليل تكلفة الحلول السحابية ذات التكلفة العالية، والتي تتطلب نقل البيانات ذهابًا وإيابًا من وإلى الخوادم البعيدة.