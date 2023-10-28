ميتا تعتزم تحويل ثردز إلى منصة للمحادثات العامة

أوضح آدم موسيري، رئيس إنستاجرام، أن لدى شركة ميتا طموحات كبيرة فيما يتعلق بتطبيق ثردز، إذ يريده أن يصبح منصة للمحادثات العامة عبر الإنترنت، وهو تصريح يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه إيلون ماسك بالذكرى السنوية الأولى لاستحواذه على تويتر.

وظهرت تطلعات ميتا ردًا على سؤال أجاب عليه موسيري بشأن رأيه بالنجاح الذي حققه ثردز خلال عام واحد، إذ قال موسيري: “نحن نناقش الآن هذا الأمر داخليًا، وأعتقد أن الطموح على المدى الطويل هو أن يصبح ثردز منصة للمحادثات العامة عبر الإنترنت، وهو أمر يتعلق بالأهمية الثقافية بقدر ما يتعلق بالحجم الإجمالي للتطبيق”.

وأشار موسيري إلى أنه من الواضح أن ثردز في الوقت الحالي ليس المنصة الكبرى للمحادثات العامة، موضحًا أن إكس تحمل هذا اللقب، وقال: “أعتقد أن لدينا فرصة لتجاوز إكس، حتى لو كانت إكس قد حصلت على بداية كبيرة، مع أن أمامنا طريق طويل لنقطعه”.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، هذا الأسبوع أن ثردز يمتلك أقل بقليل من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ويحاول موسيري في الوقت الحالي إبقاء تركيز فريق ثردز منصبًا على التحسين الأسبوعي للتجربة الأساسية، إذ أضاف الفريق سابقًا مزايا عديدة، مثل استطلاعات الرأي والصور المتحركة وزر التعديل المجاني، وقال موسيري: “أعتقد أنه يمكننا الاستمرار في بناء الزخم والوصول إلى النقطة المطلوبة شيئا فشيئًا”.

وأجاب موسري عن بعض الأسئلة الأخرى حول التطبيق، إذ يعتقد أنه من المفيد إضافة الإشارات والوسوم التي تسهل العثور على الأشياء حسب الموضوع، مع أنه يرى أن أضافتها لا تمثل تحسينًا من شأنه أن يغير مسار التطبيق بشكل هادف.

وأشار إلى أن هناك استخدامًا كبيرًا للتطبيق عبر أندرويد و iOS مقارنةً بإصدار الويب، وأن الفريف لا يركز بشكل أساسي على إصدار الويب، مع أن الفريق لديه العديد من المهام الواجب تنفيذها لتحسين تطبيق الويب.

ويبحث موسيري أيضًا عن طرق لتحسين دمج الفرق العاملة عبر كل من ثردز وإنستاجرام، وقال: “لدي فرصة لرؤية كل الفرق المختلفة وما تعمل عليه وأحاول إيجاد فرصة لجعل كل تلك الفرق تعمل معًا بشكل أوثق، وذلك بحكم منصبي”.

وأضاف موسيري أن واجهة برمجة تطبيقات ثردز قيد التطوير، مما قد يتيح فرصة للمطورين لإنشاء تطبيقات وتجارب مختلفة حول تطبيق ميتا، مع إعرابه عن مخاوفه بشأن نشر المؤسسات الإعلامية محتوى قد يطغى على محتوى المبدعين.