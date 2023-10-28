مايكروسوفت تحسن تطبيق إكس بوكس لأجهزة ويندوز

بدأت مايكروسوفت باختبار التحديثات الجديدة لتطبيق إكس بوكس عبر نظام التشغيل ويندوز 11 التي تحسن التجربة عبر الأجهزة المحمولة والشاشات الصغيرة.

وقدمت مايكروسوفت ضمن تطبيق إكس بوكس الاختباري الذي أصدرته في وقت سابق من هذا الأسبوع وضعًا مضغوطًا جديدًا يقلل بشكل كبير من الشريط الجانبي على الجانب الأيسر.

كما يجلب الإصدار الجديد من التطبيق تحديثًا لواجهة المستخدم في قائمة انتظار التثبيت، مع تحديث الزر والخط وتصميم قناة اللعبة، وواجهة مستخدم محسنة للإشعارات مع خيار لإظهار الرسائل غير المقروءة فقط، وتحسين التنقل في ذراع التحكم عبر التطبيق.

وصممت الشركة هذا الوضع المضغوط الجديد لتحسين التجربة عبر الأجهزة المحمولة والشاشات الصغيرة، وهو يعمل أيضًا عبر أي حجم للشاشة.

ويعد هذا تغييرًا طفيفًا نسبيًا في واجهة المستخدم، مع أنه مفيد عبر الأجهزة، مثل ROG Ally، إذ يكون لديك شاشة بقياس 7 بوصات فقط.

وتسربت في وقت سابق من هذا العام المفاهيم المبكرة وضع ويندوز المحمول من مشروع هاكاثون داخل مايكروسوفت، ومنها شريط المهام العائم، ومشغل الألعاب المحسن، والتغييرات في تطبيق إكس بوكس.

وكان وضع الألعاب هذا مجرد نموذج أولي مصمم قبل إعلان أجهزة، مثل ROG Ally من أسوس و Legion Go من لينوفو.

ويظهر الآن ROG Ally من أسوس بصفته جهاز إكس بوكس المحمول المفضل لخدمة الاشتراك Xbox Game Pass، حتى أن رئيس إكس بوكس، فيل سبنسر، من محبي ROG Ally، ووصف الجهاز المحمول في وقت سابق من هذا العام بأنه جهاز إكس بوكس أثناء التنقل.

ولا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن لشركة مايكروسوفت تنفيذها لتحسين التجربة، إذ اعترف سبنسر في شهر يوليو عبر تغريدة: “نركز على جعل تجربة إكس بوكس وGame Pass رائعة عبر أجهزة، مثل Ally، ولدينا المزيد من الأمور لتنفيذها”.

ويأمل المستخدمون في أن تكون تحسينات تطبيق إكس بوكس الصغيرة في الوقت الحالي بمنزلة خطوة أولى نحو بعض التحسينات الكبرى للأجهزة المحمولة العاملة بنظام ويندوز.

وألمحت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام إلى تقديم مزايا، مثل الاستئناف السريع، للاعبين الذين يستخدمون أجهزة ويندوز، إلى جانب التزامات العمل مع الناشرين لاستئناف الألعاب عبر الأجهزة.