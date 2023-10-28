كوالكوم تكشف عن اختبارات أداء معالجها الجديد سنابدراجون 8 جين 3
أجهزة محمولة

كوالكوم تكشف عن اختبارات أداء معالجها الجديد سنابدراجون 8 جين 3

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شاركت شركة كوالكوم بعض اختبارات الأداء الخاصة بمعالجها الجديد سنابدراجون 8 جين 3 الجديد في عدد من منصات قياس الأداء الشهيرة.

وبحسب النتائج المنشورة، فقد سجل المعالج 2.13 مليون نقطة إجمالًا في منصة  10 AnTuTu، متفوقًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالإصدار السابق سنابدراجون 8 جين 2، وكذلك معالج آبل الجديد A17 برو في هواتف آيفون 15 برو، حيث سجل 1.48 مليون نقطة.

كوالكوم تكشف عن اختبارات أداء معالجها الجديد سنابدراجون 8 جين 3

وفي منصة GeekBench 6، سجل المعالج 2300 نقطة في اختبار النواة الواحدة، و 7500 نقطة في اختبار النوى المتعددة، مقارنةً بمعالج آبل A17 برو الذي سجل 2900 نقطة و 7200 نقطة على الترتيب.

وأجرت كوالكوم الاختبارات باستخدام هاتف معياري لديها، إذ لا يوجد معالج سنابدراجون 8 جين 3 الجديد في أي من الهواتف المتاحة في الأسواق.

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وكانت شاومي قد كشفت حديثًا عن هواتف شاومي 14 الرائدة، كأولى الهواتف العاملة بمعالج كوالكوم الجديد، إلا أنها ما زالت غير متاحة في الأسواق.

ومن المتوقع أن يكون معالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 موجودًا في معظم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الراقية خلال الأشهر المقبلة.

وصُنع المعالج الجديد بتقنية تصنيع قدرها 4 نانومتر من شركة TSMC التايوانية، وهو معالج ثماني النوى بتردد يصل إلى 3.3 جيجاهرتز، وتحسينات في الأداء بنسبة 30%، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20%، وتعزيزات في أداء معالج الرسوميات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

وتقدم كوالكوم معالجها الجديد باعتباره طفرة في الأداء ودعم الرسوميات والذكاء الاصطناعي، كما تعد الشركة بعصر جديد من السرعة والكفاءة لتجربة استخدام الأجهزة المحمولة.

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