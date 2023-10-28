فشل صفقة ويسترن ديجيتال مع Kioxia بسبب رفض SK Hynix

رغم التوقعات العالية حول وجود تعاون كبير بين شركة ويسترن ديجيتال و Kioxia في مجال ذاكرة NAND ليكون الهدف النهائي إنشاء أكبر جهة مصنعة لذاكرة NAND Flash في العالم، إلا أن أحدث المعلومات من موقع Nikkei تؤكد فشل هذه الصفقة.

المصادر المقربة من موقع Nikkei أكدت أن النقاش حول عملية الاندماج بين الطرفين تم إلغاؤها من قبل ويسترن ديجيتال بعد أن أخطرت شركة Kioxia بذلك، والسبب يعود إلى عدم حصول ويسترن ديجيتال على الموافقة المطلوبة من شركة SK Hynix التي تعتبر أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Kioxia.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر وفقا لوكالة رويترز إن تلك المعارضة من SK Hynix جمدت الصفقة فعليا، وأشار كذلك إلى فشل الاتفاق على الشروط بين الطرفين.

كذلك انخفضت أسهم ويسترن ديجيتال بنسبة تبلغ 9.3% بسبب هذه الأخبار، وحتى هذه اللحظة لم يتضح ما إذا كان الاندماج سيتم إلغاؤه في نهاية المطاف أو إذا كان من الممكن إحياؤه من جديد.

في وقت سابق، ذكر تقرير من مجموعة أبحاث Technavio امتلاك Kioxia حصة تبلغ 19.6% في سوق ذاكرة NAND، في حين حصلت ويسترن ديجيتال على حصة تبلغ 14.7%، وامتلكت شركتا سامسونج و SK Hynix حصصًا كبرى تبلغ 31.1% و 17.8%.

لو حصل هذا الاندماج كما كان يتوقع، سيجعلهما قوة مهيمنة في سوق ذاكرة NAND العالمية ومن المحتمل أن تستحوذا على حصة سوقية إجمالية تزيد على 34.3%.

منذ اليوم الأول واجه الاندماج معارضة كبيرة من شركة SK Hynix، ثالث أكبر مورد لذاكرة NAND في العالم بحصة سوقية تبلغ 17.8%.

وقد أعربت SK Hynix عن مخاوفها من أن الاندماج المقترح بين الطرفين سيؤثر سلبا على وضعها في السوق وفرص التعاون المستقبلية مع شركة Kioxia، وشكلت هذه المعارضة القوية عائقا محوريا يحول دون تحقيق الاندماج المتوقع بين شركة ويسترن ديجيتال و Kioxia في مجال ذاكرة NAND.