شاومي تكشف عن الأجهزة التي سيصلها نظام HyperOS الجديد

كشفت شركة شاومي الصينية عن الأجهزة التي سيصلها نظام HyperOS الذي أعلنته حديثًا.

ووفقًا للخطة التي نشرتها شاومي، فإن بعض الإصدارات الحديثة من أجهزتها سوف تجري ترقيتها إلى نظام HyperOS الجديد الذي سيكون بديلًا لواجهة MIUI الخاصة بها.

وكانت الشركة الصينية قد كشفت حديثًا عن هواتف شاومي 14، حيث ستصدر بالنظام الجديد على نحو افتراضي.

وستبدأ شاومي إطلاق نظام HyperOS لهواتف مكس فولد 2 و 3، وسلسلة شاومي 13 و K60 وسلسلة باد 6 اللوحية بحلول نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.

وفي المرحلة الثانية، ستوفر الشركة النظام لسلسلة هواتف شاومي 12 و 12S و K50 وجهاز باد 5 برو دون الإفصاح عن موعد محدد.

وسيصدر النظام أيضًا لتلفاز شاومي ميني ليد S برو بقياسات 65 و 75 و 85 إنشًا، كما سيأتي مثبتًا في ساعة شاومي وتش S3 الجديدة، وسوف تكشف الشركة عن المزيد من الأجهزة في وقتٍ لاحق.

ويُعد نظام شاومي HyperOS نظامًا شاملًا لكافة أجهزة الشركة، وإن كان يختلف جوهريًا في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عن الأجهزة المنزلية، حيث تبني الشركة النظام على مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP ومشروعها الخاص بإنترنت الأشياء.

وقد لا يختلف نظام HyperOS بشكل كبير عن واجهات الشركة وأنظمتها المعدلة التقليدية، إلا أنه يوفر تكاملًا غير مسبوق بين مختلف الأجهزة التي تنتجها شاومي، على نحو يشبه ما تفعله هواوي مع نظام HarmonyOS.